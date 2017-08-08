Справу по Центру протидії корупції веде управління фіскала, пов’язаного з оббріхувачами ЦПК

Начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сергій Солодченко, за даними «Наших грошей», працював у благодійному фонді «Добробут» на Луганщині. Співзасновником цього фонду досі значиться Григорій Пригеба – помічник на громадських засадах очільника Радикальної партії Олега Ляшка. Саме з Пригебою працював Всеволод Філімоненко – автор дискредитаційних фільмів про ЦПК та помічник ще одного «радикала» Сергія Мельничука.

У червні 2017 саме управління Солодченка почало вести кримінальну справу проти «ЦПК».

«Дойче велле» повідомило, що підставою для порушення справи стало звернення директора громадської організації «”Національний інтерес України» Василя Апасова про можливі порушення центром вимог законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій. Це звернення передав до прокуратури народний депутат Павло Пинзеник, який раніше був помічником Миколи Мартиненка.

Солодченко займав керівні посади різних рівнів у податковій Луганщини з 2007 року. Відтак він мав би бути люстрований, і ДФС навіть довела це в суді апеляційної інстанції. Однак Солодченко подав касацію, яку Вищий адміністративний суд вже дев’ятий місяць тримає без руху.

Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру юросіб свідчать, що родина брата Серія Солодченка – Максима – володіє агенцією «Весільна імперія», що спеціалізується на організації весіль в Україні та за кордоном «в самых великолепных местах мира». У червні 2017 Максиму Солодченку хтось подарував 43 кв. м на столичній вулиці Євгена Коновальця, 29 (колишня Щорса) у Печерському районі, де і розташована весільна агенція.

Як раніше повідомляли «Наші гроші. ТВ», Сергій Солодченко має будинок площею 386 кв. на Петропавлівській Борщагівці неподалік столиці, який разом із двома ділянками площею 16 соток отримав у подарунок. Дружині слідчого подарували Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 2012 року випуску вартістю $24-29 тис., хоча у декларації Солодченко вказав набагато меншу ціну – 149 тис грн.

2016 року Сергій Солодченко та його заступник Максим Беспалов спільно зареєстрували знак для товарів і послуг «Simul». А їхні дружини Марина Беспалова та Марина Солодченко у березні 2017 купили в складчину нежитлове приміщення площею 44 кв. м. у новобудові на столичній вулиці Коперніка, 3. Про це свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як з’ясували «Наші гроші», теща Максима Беспалова Ірина Дубко позичила у березні 2015 року дружині дфсника, і, відповідно, своїй дочці Марині Беспаловій $120 тис. Про це свідчить декларація Максима Беспалова.

А вже у листопаді 2016 Марина Беспалова стала власницею 105-метрової квартири на столичній вулиці Мельникова 51б у ЖК «Лук’янівський» та нежитлового приміщення на Коперніка.

Ірина Дубко не має бізнесу, як і тесть Беспалова Сергій Дубко.

За 2016 рік Максим Беспалов задекларував 110,6 тис грн доходу та 16,7 тис грн матеріальної допомоги. Марина Беспалова місцем роботи вказала благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Заробітна плата Беспалової – 113,1 тис. грн та 9,8 тис грн матеріальної допомоги.

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