НОВИНИ

08.08.2017

Дві фірми без економії та конкуренції поділили 11 мільйонів прикордонників на дорогуваті мастила

Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

«Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

Нацгвардія дала фавориту армії 23 мільйони на сухпайки, викинувши дешевшу фірму за рис замість гречки

Справу по Центру протидії корупції веде управління фіскала, пов’язаного з оббріхувачами ЦПК

«Електроважмаш» скупився на 47 мільйонів у краматорського заводу «Росатому»

07.08.2017

Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Святогірський сиротинець приховав ціни «сімейного» ФОПа, маючи справу за закупівлі харчів втридорога

Журилівська «ОГХК» купила дві автівки Toyota Camry за півтора мільйона

Оборонний авіазавод скупився на 44 мільйони у харківського «регіонала»

Одеський «опоблоківець» узяв чверть мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Молдовою

Фірма з заводу Жеваго через паперовий «ВДЗ» виграла чверть мільярда на сміттєзвалище в окрузі Жеваго біля комбінату Жеваго

06.08.2017

7,0 мільярда минулого тижня

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Нацгвардія дала фавориту армії 23 мільйони на сухпайки, викинувши дешевшу фірму за рис замість гречки

08 Серпня 2017

Військова частина 3078 Національної гвардії України 7 і 18 липня за результатами тендеру уклала три угоди з ТОВ «Військторг» про закупівлю сухпайків на загальну суму 22,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 35 тис повсякденних наборів сухих продуктів по 125 грн., 75 тис добових польових наборів продуктів по 170 грн. та 25 тис посилених добових польових наборів продуктів по 217 грн. за комплект. Строк придатності першого типу становить не менше 20 місяців, а інших двох типів – 10 місяців із дня поставки на склади замовника.

За тендерною документацію, спершу набори мали відповідати ТУ У 10.8-39896098-001:2016 армії. Однак за тиждень до завершення подачі пропозицій вказані техумови замінили на ТУ виробника. Назву останнього не вказано ані в договорах, ані в документах пропозицій переможця.

Нагадаємо, у квітні Міноборони замовило «Військторгу» та іншим фірмам посилені добові польові набори продуктів за тими ж ТУ У 10.8-00034022-153:2016 за такою ж ціною. Тоді виробником було ТОВ «Дніпрова хвиля» Володимира Добренка та Андрія Родіонцева, голови правління «Вереса», що належить Вадиму Новінському.

Сума нинішніх угод Нацгвардії дорівнює очікуваній вартості закупівлі, тому формальна економія є нульовою.

Єдиний конкурент ПП «Агропостач-2008» пропонував повсякденні набори на 7% дешевше, проте його відхилили за рисову кашу замість гречаної. Зараз рис коштує удвічі дешевше від гречки.

ТОВ ВКФ «Сава» і ТОВ «Талєн-2001» хотіли поставити польові набори на 10% дешевше, а посилені польові набори – на 20% дешевше, але їх теж відхилили. Перша фірма не подала гарантійні листи про поставку і захист довкілля, банківську гарантію з ліцензією банку та деякі сторінки паспорта директора, а друга – не виправила недоліки протягом доби після ознайомлення з ними.

Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Із травня 2016 р. він отримав підрядів Міноборони, Нацгвардії, відділів освіти та управлінь соцзахисту на 1,46 млрд грн., а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із «генерал-єнакієвської» групи годувальників армії.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.08.2017

Донецьк Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

Харків «Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

Львів У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

07.08.2017

Київ Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

Донецьк Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Донецьк Святогірський сиротинець приховав ціни «сімейного» ФОПа, маючи справу за закупівлі харчів втридорога

Одеса Одеський «опоблоківець» узяв чверть мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Молдовою

Полтава Фірма з заводу Жеваго через паперовий «ВДЗ» виграла чверть мільярда на сміттєзвалище в окрузі Жеваго біля комбінату Жеваго

06.08.2017

Донецьк Сільрада на Донеччині уникла тендера щоб замовити благоустрій ФОПу без досвіду

Львів Львівська САД приховала ціни ремонту місцевої дороги одеситами за 104 мільйони

05.08.2017

Суми За рік сірка для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 306 мільйонів подешевшала на третину

Одеса Одесити розіграли ще чверть мільярда на ремонт траси Одеса-Рені за таємними цінами

04.08.2017

Полтава «Труханівці» не торгуючись отримали 82 мільйони на латання траси на Полтавщині

Київ ВАСУ скасував своє рішення, яке «микитасі» використовували для продовження будівництва ЖК «Покрова»

Харків Член виконкому здолав півмільярда на таємній «Планеті мавп» зоопарку Кернеса за 89 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ