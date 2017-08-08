Нацгвардія дала фавориту армії 23 мільйони на сухпайки, викинувши дешевшу фірму за рис замість гречки

Військова частина 3078 Національної гвардії України 7 і 18 липня за результатами тендеру уклала три угоди з ТОВ «Військторг» про закупівлю сухпайків на загальну суму 22,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 35 тис повсякденних наборів сухих продуктів по 125 грн., 75 тис добових польових наборів продуктів по 170 грн. та 25 тис посилених добових польових наборів продуктів по 217 грн. за комплект. Строк придатності першого типу становить не менше 20 місяців, а інших двох типів – 10 місяців із дня поставки на склади замовника.

За тендерною документацію, спершу набори мали відповідати ТУ У 10.8-39896098-001:2016 армії. Однак за тиждень до завершення подачі пропозицій вказані техумови замінили на ТУ виробника. Назву останнього не вказано ані в договорах, ані в документах пропозицій переможця.

Нагадаємо, у квітні Міноборони замовило «Військторгу» та іншим фірмам посилені добові польові набори продуктів за тими ж ТУ У 10.8-00034022-153:2016 за такою ж ціною. Тоді виробником було ТОВ «Дніпрова хвиля» Володимира Добренка та Андрія Родіонцева, голови правління «Вереса», що належить Вадиму Новінському.

Сума нинішніх угод Нацгвардії дорівнює очікуваній вартості закупівлі, тому формальна економія є нульовою.

Єдиний конкурент ПП «Агропостач-2008» пропонував повсякденні набори на 7% дешевше, проте його відхилили за рисову кашу замість гречаної. Зараз рис коштує удвічі дешевше від гречки.

ТОВ ВКФ «Сава» і ТОВ «Талєн-2001» хотіли поставити польові набори на 10% дешевше, а посилені польові набори – на 20% дешевше, але їх теж відхилили. Перша фірма не подала гарантійні листи про поставку і захист довкілля, банківську гарантію з ліцензією банку та деякі сторінки паспорта директора, а друга – не виправила недоліки протягом доби після ознайомлення з ними.

Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Із травня 2016 р. він отримав підрядів Міноборони, Нацгвардії, відділів освіти та управлінь соцзахисту на 1,46 млрд грн., а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із «генерал-єнакієвської» групи годувальників армії.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Харчування