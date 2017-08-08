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«Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

08 Серпня 2017

КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» 4 серпня за результатами тендеру замовило ПАТ «Київметробуд» спорудження тунелів на 98,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 серпня 2018 року по просп. Людвіга Свободи на розі просп. Лозовенківського відкритим способом збудують тунелі з’єднувальної гілки на ПК 00+06 – ПК 02+08 до третьої лінії метрополітену в рамках будівництва електродепо «Олексіївське».

«Київметробуд», який належить гендиректору Володимир Петренку та голові наглядової ради росіянину Сергію Кияшку, вперше виграв тендер на будівництво метрополітену в Харкові.

Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 106,80 млн грн.

Київська фірма виграла торги у трьох місцевих конкурентів: ТДВ «Житлобуд-2», ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» і ПрАТ СБМУ «Тунельбуд».

Саме «Тунельбуд» раніше був підрядником будівництва Харківського метро. Однак у 2016 році поліція порушила кримінальне провадження щодо нього та нинішнього замовника. Їхніх посадовців підозрювали у змові для привласнення державних коштів, виділених у 2014 році на будівництво ділянки метро вартістю 324,55 млн грн. Відтоді дані в судовому реєстрі по цьому провадженню не оновлювались.

За підсумковою відомістю ресурсів «Київметробуду», гарячекатана арматурна сталь різних класів і діаметрів коштує 13 600 грн./т, що загалом відповідає ринку(тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Пісок природний рядовий замовили по 150 грн./куб. м, тоді як його ринкова ціна без доставки і ПДВ в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.

Бетон С25/30 коштує 1 150 грн./куб. м. У Харкові його можна знайти у продажу по 1 450-1 520 грн./куб. м із ПДВ, що без урахування податку становить 1 208-1 267 грн./куб. м. А в Києві його різновиди продаються по 1 193-1 389 грн./куб. м без ПДВ і доставки.

Асфальтобетон пористий дрібнозернистий марки 1 коштує 1 150 грн./т. У квітні його продавали гуртом по 1 408-1 410 грн./т.

Щебінь М1000 5-10 мм замовили по 436 грн./куб. м. У червні на дорожньому тендері Івано-Франківської САД він коштував 350 грн./куб. м. Прямокутні дорожні плити ПДН 2х6х0,14 під навантаження 30 т купили по 490 грн./шт. Металоконструкції двох перегінних затворів 3Т-П-0411А (9,8 т) обійдуться у 1,55 млн грн./шт., а двох вентиляційних затворів ЗТ-В-0403 (0,995 т) – у 290 тис грн./шт.

Крім того, робота бульдозера потужністю 79 кВт (130 к. с.) коштує 287 грн./маш.-год. На липневому тендері Філії «Вільногірський ГМК» ПАТ «ОГХК» та на травневому тендері КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Донецької облради вона коштувала на третину дешевше – 206 грн./маш.-год.

Перелік вживаних матеріалів замовника наведено у таблиці нижче. Послуги частини будівельної техніки переможцю надаватиме ПрАТ «Метробуд».

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 67,76 млн грн.

На заробітну плату піде 5,15 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 1,91 млн грн.

Довідково:

Нині акціонерами «Київметробуду» є:

  • 15% – кіпрський офшор «Березаніа Холдинг Лтд» («Berezaniaholding Ltd»),
  • 23% – вірґінський офшор «Вантаріс Лтд» («Vantaris Ltd»),
  • 23% – ПрАТ «Інтровест» тих же Петренка і Кияшка разом з Андрієм Кравцем,
  • 23% – ПрАТ «Вестінтро» Петренка, Кияшка і Кравця.

 

Найменування матеріалів Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. Вартість, грн.
Балка 50Б1 б/в т 3,70 9 240,00 34 182,46
Балка 50Б2 б/в т 2,57 7 000,00 17 990,00
Балка 55Б1 б/в т 180,93 5 264,04 952 429,23
Балка 60Б1 б/в т 294,16 7 591,54 2 233 089,40
Балка 60Б2 б/в т 1,69 7 000,00 11 836,30
Балка 60Ш1 б/в т 6,53 7 000,00 45 710,00
Балка 70Б1 б/в т 35,25 5 073,38 178 846,14
Дошка 50мм б/в куб. м 4,55 1 624,47 7 391,33
Дошка 40мм б/в куб. м 1,30 1 266,61 1 646,59
Плити дорожні 6,0мх1,2мх0,2м б/в шт. 30,00 2 083,20 62 496,00
Плити дорожні 6,0мх1,5мх0,2м б/в шт. 6,00 2 213,40 13 280,40
Плити дорожні 6,0мх2,0мх0,14м б/в шт. 20,00 4 528,13 90 562,50
Труба 0.630 х 8мм б/в т 26,67 7 674,94 204 664,53

 

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