«Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
08 Серпня 2017
КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» 4 серпня за результатами тендеру замовило ПАТ «Київметробуд» спорудження тунелів на 98,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 15 серпня 2018 року по просп. Людвіга Свободи на розі просп. Лозовенківського відкритим способом збудують тунелі з’єднувальної гілки на ПК 00+06 – ПК 02+08 до третьої лінії метрополітену в рамках будівництва електродепо «Олексіївське».
«Київметробуд», який належить гендиректору Володимир Петренку та голові наглядової ради росіянину Сергію Кияшку, вперше виграв тендер на будівництво метрополітену в Харкові.
Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 106,80 млн грн.
Київська фірма виграла торги у трьох місцевих конкурентів: ТДВ «Житлобуд-2», ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» і ПрАТ СБМУ «Тунельбуд».
Саме «Тунельбуд» раніше був підрядником будівництва Харківського метро. Однак у 2016 році поліція порушила кримінальне провадження щодо нього та нинішнього замовника. Їхніх посадовців підозрювали у змові для привласнення державних коштів, виділених у 2014 році на будівництво ділянки метро вартістю 324,55 млн грн. Відтоді дані в судовому реєстрі по цьому провадженню не оновлювались.
За підсумковою відомістю ресурсів «Київметробуду», гарячекатана арматурна сталь різних класів і діаметрів коштує 13 600 грн./т, що загалом відповідає ринку(тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
Пісок природний рядовий замовили по 150 грн./куб. м, тоді як його ринкова ціна без доставки і ПДВ в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.
Бетон С25/30 коштує 1 150 грн./куб. м. У Харкові його можна знайти у продажу по 1 450-1 520 грн./куб. м із ПДВ, що без урахування податку становить 1 208-1 267 грн./куб. м. А в Києві його різновиди продаються по 1 193-1 389 грн./куб. м без ПДВ і доставки.
Асфальтобетон пористий дрібнозернистий марки 1 коштує 1 150 грн./т. У квітні його продавали гуртом по 1 408-1 410 грн./т.
Щебінь М1000 5-10 мм замовили по 436 грн./куб. м. У червні на дорожньому тендері Івано-Франківської САД він коштував 350 грн./куб. м. Прямокутні дорожні плити ПДН 2х6х0,14 під навантаження 30 т купили по 490 грн./шт. Металоконструкції двох перегінних затворів 3Т-П-0411А (9,8 т) обійдуться у 1,55 млн грн./шт., а двох вентиляційних затворів ЗТ-В-0403 (0,995 т) – у 290 тис грн./шт.
Крім того, робота бульдозера потужністю 79 кВт (130 к. с.) коштує 287 грн./маш.-год. На липневому тендері Філії «Вільногірський ГМК» ПАТ «ОГХК» та на травневому тендері КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Донецької облради вона коштувала на третину дешевше – 206 грн./маш.-год.
Перелік вживаних матеріалів замовника наведено у таблиці нижче. Послуги частини будівельної техніки переможцю надаватиме ПрАТ «Метробуд».
Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 67,76 млн грн.
На заробітну плату піде 5,15 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 1,91 млн грн.
Довідково:
Нині акціонерами «Київметробуду» є:
|Найменування матеріалів
|Одиниця виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од.
|Вартість, грн.
|Балка 50Б1 б/в
|т
|3,70
|9 240,00
|34 182,46
|Балка 50Б2 б/в
|т
|2,57
|7 000,00
|17 990,00
|Балка 55Б1 б/в
|т
|180,93
|5 264,04
|952 429,23
|Балка 60Б1 б/в
|т
|294,16
|7 591,54
|2 233 089,40
|Балка 60Б2 б/в
|т
|1,69
|7 000,00
|11 836,30
|Балка 60Ш1 б/в
|т
|6,53
|7 000,00
|45 710,00
|Балка 70Б1 б/в
|т
|35,25
|5 073,38
|178 846,14
|Дошка 50мм б/в
|куб. м
|4,55
|1 624,47
|7 391,33
|Дошка 40мм б/в
|куб. м
|1,30
|1 266,61
|1 646,59
|Плити дорожні 6,0мх1,2мх0,2м б/в
|шт.
|30,00
|2 083,20
|62 496,00
|Плити дорожні 6,0мх1,5мх0,2м б/в
|шт.
|6,00
|2 213,40
|13 280,40
|Плити дорожні 6,0мх2,0мх0,14м б/в
|шт.
|20,00
|4 528,13
|90 562,50
|Труба 0.630 х 8мм б/в
|т
|26,67
|7 674,94
|204 664,53
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