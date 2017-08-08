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«Електроважмаш» скупився на 47 мільйонів у краматорського заводу «Росатому»

08 Серпня 2017

Державне підприємство «Завод «Електроважмаш» без проведення відкритих торгів 22 червня уклало угоду з ПАТ «Енергомашспецсталь» на постачання металу на 47,13 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовили щось, класифіковане як «втулка, брус, кільце, опора». Однак жодних даних про ціну придбаних товарів харківське держпідприємство не оприлюднило.

Основним акціонером «Енергомашспецсталі» є кіпрський офшор «EMSS Holdings Limited» зі структури «Росатому». Керівник машинобудівельного дивізіону російського концерна «Атоменергомаш» Андрій Нікіпелов є головою наглядової ради краматорського підприємства.

До наглядової ради «Енергомашспецсталі» також входить Сергій Близнюк – син колишнього керівника виконкому Краматорська, голови Донецької ОДА та міністра регіонального розвитку Анатолія Близнюка (Партія регіонів). Гендиректором «Енергомашспецсталі» раніше був Максим Єфімов, нинішній народний депутат у фракції «БПП».

Нагадаємо, «Електроважмаш» входить до переліку з п’яти держпідприємств, у яких прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв янайшвидше обрати керівників через відкритий конкурс. Хоча заводу ще рік тому обрали керівником Жана-Андре Барбозу, але з ним зрештою не уклали угоду.

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