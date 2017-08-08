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У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

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Справу по Центру протидії корупції веде управління фіскала, пов’язаного з оббріхувачами ЦПК

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Дві фірми без економії та конкуренції поділили 11 мільйонів прикордонників на дорогуваті мастила

08 Серпня 2017

Військова частина 1490 Державної прикордонної служби України (Перший склад пального) 2-3 серпня повідомила про намір укласти 38 угод про закупівлю мастильних засобів на загальну суму 11,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Моторні оливи будуть фасовані в тару 4-20 л, мастила – 1-20 кг, гальмівні рідини – 1 л.

Сума майбутніх угод дорівнює загальній очікуваній вартості, тому формальна економія відсутня.

  • ТОВ «Хімгруп» планують відписати 6,89 млн грн.

Моторну оливу для дизельних двигунів Wolver Ultratec Diesel 5w30 CF/SN в обсязі 3 тис л замовляють по 219 грн./л із ПДВ та доставкою. У відкритих джерелах таку оливу цього ж класу CF/SN у тарі 4 л можна знайти у продажу по 140 грн./л із ПДВ без доставки.

Гальмівна рідина DOT-4 Moonstar в обсязі 500 л обійдеться у 95 грн./л із ПДВ та доставкою, тоді як на ринку вона коштує 66 грн./л із ПДВ без доставки.

Білоцерківська фірма належить Максиму Максимчуку – ФОПу, власнику ТОВ «Технічне забезпечення» і контактній особі ТОВ «Гліцоіл» Віталія Конопляного і Богдана Павліченка

  • ТОВ «Торговий дім «Індустріальні мастильні матеріали» отримає 4,32 млн грн.

Моторна олива для бензинових двигунів ZIC X9 5w40 SN коштуватиме 148 грн./л. В інтернет-магазинах таку оливу цього ж класу SN продають у тарі 1-20 л по 112-146 грн./л, а в 200-літрових бочках – взагалі по 99 грн./л.

Компанія з Вишгорода належить столичному ТОВ «Масла і мастила» Ігоря Ісаєва та Олександра Березка – це власники бориспільського ТОВ «Мережа мастильних матеріалів». Березюк також є кінцевим бенефіціаром вишгородського ТОВ «Світ мастил – 2020», записаного на ТОВ «Енергетична мастильна група». Останнім через ТОВ «Транспортні мережі» володіють Юрій Лугай і Наталія Карпенко.

У документації торгів, оголошених 19 липня, замовник вимагав від потенційних учасників надати зразки по всіх лотах до 25 липня, тобто протягом 4 робочих днів. Проби мусив привезти представник із дорученням на право представляти інтереси підприємства. Разом із цим треба було надати гарантійний лист щодо відповідності якості товару та згоду на перевірку проби на відповідність в акредитованих установах України.

Два переможці отримали більшість підрядів без конкуренції та аукціонів, жодного разу один з одним не перетнувшись. За єдиний лот із «Хімгруп» змагалося ПП «Скіф-Ол» екс-радниці Голови Верховного Суду України Тамари Роцької, але його відхилили через ненаданий вчасно зразок товару.

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