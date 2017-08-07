Журилівська «ОГХК» купила дві автівки Toyota Camry за півтора мільйона

ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» від імені якого виступає філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» 26 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» два легкових автомобіля вартістю 1,40 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Алмаз Мотор, ЛТД» поставить дві автівки Toyota Camry 2017 року випуску у комплектації Comfort вартістю 700 тис грн. кожна. Автомобіль матиме фронтальні та бокові безпеки для водія та переднього пасажира, захисні бокові шторки передні та задні, аудіосистему Toyota Touch 2 (радіо, CD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1 та 6 динаміками, кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2″ на панелі приладів, клімат-контроль, камеру заднього виду зі статичною проекцією, сенсори паркування (передні та задні), підігрів передніх сидінь з регулюванням ступеню підігріву.

«Алмаз Мотор, ЛТД» на своєму сайті пропонує придбати Toyota Camry Comfort (базова комплектація) за 699 тис грн.

Єдиним конкурентом переможця на торгах було ТОВ «Артсіті» Олега Топчія і росіянина Олександра Лалаяна. Його пропозиція була вищою на 14 тис грн. Очікувана ціна склала 1,60 млн грн.

Дніпропетровське ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» з групи компаній «Алмаз» належить Олексію Шоху та Олександру Корнієнку.

Нагадаємо, гендиректор «ОГХК» Руслан Журило і ще двоє працівників 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою. За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Зараз виконуючим обов’язки голови правління ОГХК є Олександр Гладушка, який працював першим заступником голови правління компанії.

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