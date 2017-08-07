Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

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28.04.2017
07 Серпня 2017
Київський апеляційний адмінсуд зобов’язав Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) надати ТОВ «Мак» містобудівні умови та обмеження (МУО) забудови земельної ділянки на Житомирському шосе (19-й км) Києва після того, як Департамент відмовив фірмі у наданні МУО, оскільки ця ділянка за функціональним призначанням відноситься до території лісів та лісопарків. Про це свідчить ухвала суду від 18 липня, на підставі якого Київмістобудування змушений був видати МУО.
У 2007 році за часів головування мера Києва Леоніда Черновецького Київрада передала «Маку» земельну ділянку площею 9,81 га (кадастровий номер 8000000000:75:661:0001) для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-виробничого комплексу на Житомирському шосе (19-й км.) у Святошинському районі Києва.
Землю виключили з переліку розподілу лісових площ Святошинського лісопаркового господарства, а частину лісових земель віднесли до земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, вилучивши їх з категорії земель лісового фонду. Наступного року Київрада уклала з фірмою договір оренди на 10 років.
У 2012 році Київська прокуратура намагалася визнати угоду про оренду недійсною через порушення, але Господарський суд Києва відмовив у позові. У 2014 році міська рада розірвала договір оренди, і депутати доручили КМДА Київській розглянути можливість виділення цієї землі учасникам АТО під малоповерхову забудову. Наступного року суд першої інстанції, апеляція та касація визнали недійсним рішення сесії про розірвання угоди.
В подальшому «Мак» звернувся до Департамент містобудування та архітектури КМДА, щоб отримати містобудівні умови та обмеження, але той у березні 2017 року відмовив, аргументувавши, що ділянка площею 9,81 га за функціональним призначенням відноситься до території лісів та лісопарків, а наміри забудови не відповідають положенням містобудівної документації.
Підприємство звернулося до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправним та скасувати рішення Департаменту, а також зобов’язати його видати МУО.
Суд встановив, що ділянка не відноситься до земель користування КП «Святошинське лісопаркове господарства», а «Мак» відшкодував комунальному підприємству 902 тис ргн. збитків лісогосподарства в сумі, 830 тис грн. збитків від вилучення землі, а також сплатило 8,72 млн грн. оренди з червня 2008 року по лютий 2017. Також суд встановив факт вилучення ділянки із земель запасу та надання їй іншої категорії.
Суд звернув увагу, що Київмістобудування порушило права ТОВ «Мак», а також умови договору оренди земельної ділянки та рішення Київради. Крім того, суд першої інстанції і апеляція не виявили невідповідність намірів забудови ділянки положенням містобудівної документації. Тому обидва суди вирішили, що Департамент містобудування та архітектури КМДА протиправно не видав МУО, і зобов’язав видати їх, що Департамент і зробив 31 липня.
Засновниками київського ТОВ «Мак» є Абдурахман Аль-Сіррі та ТОВ «Сістем інвест 2015» Олександра Тарнопольського, керівник Віктор Пізняхівський.
На сайті Міністерства закордонних справ вказано, що пан Абдурахман Аль-Сіррі очолює Почесне консульство Єменської Республіки у м. Київ. Він також є власником ТОВ «Омега лайт груп», співвласником ТОВ «Кіфа» та ТОВ «Східбуд-компані».
Тарнопольський разом з депутатом Піщанської сільради Камінь-Каширського району Волинської області Степаном Федіком та ще одним мешканцем Волинської області Іваном Коширцем є засновником ГО «Сто-ходів». Нещодавно ця громадська організація збиралася вести мисливське господарство на території Шацького національного природного парку, що на Волині.