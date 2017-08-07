Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

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Київський апеляційний адмінсуд зобов’язав Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) надати ТОВ «Мак» містобудівні умови та обмеження (МУО) забудови земельної ділянки на Житомирському шосе (19-й км) Києва після того, як Департамент відмовив фірмі у наданні МУО, оскільки ця ділянка за функціональним призначанням відноситься до території лісів та лісопарків. Про це свідчить ухвала суду від 18 липня, на підставі якого Київмістобудування змушений був видати МУО.

У 2007 році за часів головування мера Києва Леоніда Черновецького Київрада передала «Маку» земельну ділянку площею 9,81 га (кадастровий номер 8000000000:75:661:0001) для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-виробничого комплексу на Житомирському шосе (19-й км.) у Святошинському районі Києва.

Землю виключили з переліку розподілу лісових площ Святошинського лісопаркового господарства, а частину лісових земель віднесли до земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, вилучивши їх з категорії земель лісового фонду. Наступного року Київрада уклала з фірмою договір оренди на 10 років.

У 2012 році Київська прокуратура намагалася визнати угоду про оренду недійсною через порушення, але Господарський суд Києва відмовив у позові. У 2014 році міська рада розірвала договір оренди, і депутати доручили КМДА Київській розглянути можливість виділення цієї землі учасникам АТО під малоповерхову забудову. Наступного року суд першої інстанції, апеляція та касація  визнали недійсним рішення сесії про розірвання угоди.

В подальшому «Мак» звернувся до Департамент містобудування та архітектури КМДА, щоб отримати містобудівні умови та обмеження, але той у березні 2017 року відмовив, аргументувавши, що ділянка площею 9,81 га за функціональним призначенням відноситься до території лісів та лісопарків, а наміри забудови не відповідають положенням містобудівної документації.

Підприємство звернулося до Окружного адміністративного суду Києва  з вимогою визнати протиправним та скасувати рішення Департаменту, а також зобов’язати його видати МУО.

Суд встановив, що ділянка не відноситься до земель користування КП «Святошинське лісопаркове господарства», а «Мак» відшкодував комунальному підприємству 902 тис ргн. збитків лісогосподарства в сумі, 830 тис грн. збитків від вилучення землі, а також сплатило 8,72 млн грн. оренди з червня 2008 року  по лютий 2017. Також суд встановив факт вилучення ділянки із земель запасу та надання їй іншої категорії.

Суд звернув увагу, що Київмістобудування порушило права ТОВ «Мак», а також умови договору оренди земельної ділянки та рішення Київради. Крім того, суд першої інстанції і апеляція не виявили невідповідність  намірів  забудови ділянки положенням містобудівної документації. Тому обидва суди вирішили, що Департамент містобудування та архітектури КМДА протиправно не видав МУО, і зобов’язав видати їх, що Департамент і зробив 31 липня.

Засновниками київського ТОВ «Мак» є Абдурахман Аль-Сіррі та ТОВ «Сістем інвест 2015» Олександра Тарнопольського, керівник Віктор Пізняхівський.

На сайті Міністерства закордонних справ вказано, що пан Абдурахман Аль-Сіррі очолює Почесне консульство Єменської Республіки у м. Київ. Він також є власником ТОВ «Омега лайт груп», співвласником ТОВ «Кіфа» та ТОВ «Східбуд-компані».

Тарнопольський разом з депутатом Піщанської сільради Камінь-Каширського району Волинської області Степаном Федіком та ще одним мешканцем Волинської області Іваном Коширцем є засновником ГО «Сто-ходів». Нещодавно ця громадська організація збиралася вести мисливське господарство на території Шацького національного природного парку, що на Волині.

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