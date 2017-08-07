Заряджені атомом

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
07 Серпня 2017
Справа НАБУ, у якій фігурує син екс-керівника «Енергоатома», мала спокійно «вмерти» у миколаївській поліції.
Кримінальне провадження про незаконне привласнення понад 27 млн грн на двох закупівлях Южно-Української АЕС, по якому проходить син екс-керівника «Енергоатома», майже три роки спускалося на гальмах у Нацполіції Миколаївської області, поки його навесні 2016 року не забрало Національне антикорупційне бюро.
«Дане кримінальне провадження з 2013 року по 2016 рік не розслідувалося, просто було в сейфі у слідчому управлінні Нацполіції Миколаївської області», – розповів прокурор САП Сергій Козачина 4 серпня під час судового засідання по обранню запобіжного заходу Артему Кіму, сину колишнього в.о. президента «Енергоатома» Віссаріона Кіма.
За словами прокурора, такій бездіяльності місцевих правоохоронців є свої пояснення і це не просто голослівні твердження. «Це все підтверджується матеріалами негласних слідчих розшукових дій. В тому числі показами свідків», – зазначив він.
Зокрема, прокурор зауважив, що слідство виявило «чорну» бухгалтерію, де розписано розподілення коштів, отриманих внаслідок оборудки з тендерами Южно-Української АЕС (ЮУАЕС), де серед отримувачів грошей фігурують, зокрема, представники правоохоронних органів та АМКУ.
Зв’язки у правоохоронних органах мав, зокрема, підозрюваний по цій справі президент DARA Group Едуард Самоткал, який своїми зв’язками підтримував групу. Самоткал зараз перебуває у міжнародному розшуку. Не виключено, що він переховується у Чехії або Іспанії, де він володіє нерухомістю.
Крім того, головний організатор схеми підприємець Дмитро Лисенко – є братом колишнього заступника начальника Управління СБУ у Миколаївській області у 2012-2014 рр. Саме місцеве управління СБУ порушило один з епізодів даного кримінального провадження, після чого передало в місцеве МВС, де справа і осіла на полиці.
Дмитро Лисенко є близьким другом Артема Кіма, якого НАБУ затримало 2 серпня в аеропорту «Бориспіль». Сам Кім стверджує, що він нікуди не тікав, а їхав на тиждень закордон, після чого хотів повернутися.
Артем Кім підозрюється у пособництві у заволодінні групою осіб понад 27 млн грн Южно-української АЕС під час двох закупівель:
Як встановило слідство, учасники схеми незаконно заволоділи 27,94 млн грн. Завищення цін укладених договорів на цю суму підтверджується судовими експертизами.
Завдяки тому, що його батько Віссаріон Кім з 2007 по серпень 2012 очолював ЮУАЕС, а з серпня 2012 по червень 2013 був в.о. президента НАЕК «Енергоатом», Артем Кім надав змогу «Уніс-Центру» і «Арстрейду», фактичним керівником яких був його близький друг Дмитро Лисенко, перемогти на тендерах з поставки вказаного обладнання , яке АЕС фактично могла напряму закупити у виробника. Окрім вказаних підприємств, у тендерах також брали участь пов’язані технічні учасники.
«Уніс-Центр» і «Арстрейд» виступили у ролі посередників між АЕС і реальним виробником – Корпорацією «Харківський електрощитовий завод Елетекс С». Як показують транспортні накладні, завод навіть сам поставив це обладнання Южно-Українській АЕС, без жодної участі фірм-посередників.
Як свідчив у НАБУ колишній фіндиректор заводу-виробника, який наразі оголошений в розшук, завод давно хотів зайти на підприємства зі сфери «Енергоатома», однак, враховуючи корумпованість системи, такої змоги у них не було. Відповідна нагода з’явилася завдяки Лисенку, який через свого близького друга Артема Кіма посприяв їхньому виходу на тендери ЮУАЕС.
«Уніс-Центр» і «Арстрейд» не мали власних потужностей і працівників, окрім бухгалтера Світлани Костянецької, яка вела бухгалтерію обох підприємств, у тому числі і «чорну». Вона і її син, Антон Костянецький, який очолював «Уніс-Центр» у 2013-2014 рр, наразі оголошені у міжнародний розшук.
Колишні голова правління «Уніс-Центру» і директор «Арстрейда» підтвердили слідству, що вони були лише номінальними ставлениками Лисенка, ніяких реальних дій по управлінню підприємствами не здійснювали, і на час укладення угод з ЮУАЕС лише виконували вказівки. Директор «Арстрейда» вже уклав угоду зі слідством по обвинуваченню у фіктивному підприємництві.
Представник «Уніс-Центру» спочатку чітко вказував, що знає про те, що підприємства заходять на торги ЮУАЕС за погодженням з Віссаріоном Кімом і його сином Артемом. Однак згодом він відмовився від цих показів. За даними слідства, після першого допиту цього свідка Лисенко і Самоткал по телефону узгоджували, що треба повпливати на нього, щоб він дав «нормальні» покази в НАБУ.
Слідство уклало угоди ще з трьома директорами фіктивних миколаївських фірм, через які виводилися гроші по даній схемі – ТОВ «Платинум Систем», ТОВ «Ремтех-Проект», ТОВ «Моноліт Маркетинг» та ТОВ «Соборное-2». Зокрема, один із засуджених відшкодував державі 1,4 млн грн.
Один із засуджених дав покази про те, що після того, що гроші з АЕС переводилися на фіктивні миколаївські підприємства і знімалися у банку готівкою частину коштів передавали у Київ. Зокрема, щоп’ятниці після зняття готівки з банку приїжджала особа, яка забирала ці гроші.
Загалом по цій справі вручено підозри 14 особам, 5 з яких наразі у розшуку. Окрім вже згаданих вище осіб, НАБУ і САП також оголосили в розшук Дмитра Сколова, колишнього заступника головного інженера ЮУАЕС, екс-начальника Управління виробничо-технічного комплектування цієї атомної станції. У 2011-2013 рр Соколов курував проведення тендерів на ЮУАЕС, зокрема, електрообладнання. До слова, Соколов також проходить як організатор по справі «кіотських грошей» – група осіб вчинила замах на заволодіння 336,01 млн грн, отриманих Україною на підставі Кіотського протоколу, при закупівлі світильників на основі LED-технологій для їх встановлення на об’єктах соціальної інфраструктури по всій країні. Соколов втік з України в Білорусь ще у червні 2016 року, одразу після перших затримань по справі «кіотських грошей».
Участь Артема Кіма у даній схемі підтверджується документами, що містилися у його персональному комп’ютері, вилученому під час обшуку. Крім того, він фігурує у «чорній» бухгалтерії, яку вела Костянецька. Крім того, за даними слідства, Кім впливав на своїх колишню дружину і тестя, які після того надали НАБУ узгоджені з ним покази.
ПАТ «Уніс-Центр» вигравав тендери лише у період з квітня 2012 по березень 2013 – загалом на суму 98,88 млн грн, з яких 28,95 млн грн підприємство отримало від Запорізької АЕС, а решту – від ЮУАЕС.
У свою чергу ТОВ «Арстрейд» у період з липня 2012 по листопад 2013 виграло тендери ЮУАЕС і НАЕК «Енергоатом» на суму 25,74 млн грн.
7 серпня САП скерує до суду апеляцію на ухвалу Солом’янського райсуду Києва по запобіжному заходу для Кіма (домашній арешт з носінням електронного браслета і здачею всіх паспортів).
Спеціалізована прокуратура проситиме тримання під вартою із альтернативою – заставою у 27 млн грн.
Ірина Шарпінська, «Наші гроші»