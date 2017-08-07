Одеський «опоблоківець» узяв чверть мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Молдовою

Служба автомобільних доріг в Одеській області 2 серпня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» про поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-16-11 КПП «Олексіївка» – Кодима – Балта на загальну суму 214,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують окремими ділянками на таких відрізках загальною протяжністю 42 км:

за 122,80 млн грн. – км 47+726 – км 68+856 довжиною 21 км,

– км 47+726 – км 68+856 довжиною 21 км, за 92,10 млн грн. – км 29+066 – км 47+726 довжиною 21 км.

Середня вартість ремонту становить відповідно 5,81 млн грн. і 4,36 млн грн. за кілометр.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

В обох випадках на заробітну плату піде третина відсотка загальної вартості кожного з підрядів, а на прибуток – чверть відсотка.

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 216,86 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія Дорсервіс», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціонів.

«Березівкаагрошляхбуд» з Одещини належить братам Князю і Роберту Хачатрянам.

Князь Хачатрян є депутатом Одеської облради від «Опозиційного блоку» і помічником нардепа від цієї партії Миколи Скорика. Також він співволодіє ТОВ «Газлідер» разом із Миколою Слабенком – депутатом Березівської райради від тієї ж політсили.

Роберт Хачатрян є співзасновником ТОВ «ДБК Агрошляхбуд» з Арпіне Кіракосян.

Усього з 2009 року переможець виграв тендерів на 796,37 млн грн.

Засновниками «БК Дорсервіс» є Анджела Стерніцька та Едік Грачикович Амірханян, а директором – Андранік Грачикович Амірханян.

Нагадаємо, Хачик Рушанович Амірханян, який може бути дядьком останніх двох, зараз володіє ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Раніше воно належало громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

«Березівкаагрошляхбуд», «БК Дорсервіс» і «БК «Дорлідер» неодноразово змагалися між собою за дорожні підряди.

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