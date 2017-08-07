Оборонний авіазавод скупився на 44 мільйони у харківського «регіонала»

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ДП «Завод 410 ЦА» ДК «Укроборонпром» 26-27 липня уклало дві угоди з ПАТ «ФЕД» про закупівлю обладнання для повітряних літальних апаратів на загальну суму 43,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 90 плунжерних насосів-регуляторів типу НР32 по 436 тис грн. та 6 – типу НР3 по 705 тис грн.

Товар поставлять цьогоріч протягом трьох місяців після авансу в розмірі 50%, причому замовник сам забере його в Харкові по вул. Сумська, 132. Окрім приватного ПАТ «ФЕД», там також знаходиться ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД». Нагадаємо, ці два підприємства судилися із приводу ділянки за цією адресою, і зрештою суд лишив її у державній власності.

Керівником й кінцевим бенефіціаром ПАТ «ФЕД» значиться депутат Харківської облради Віктор Попов, який має 87% акцій. Після обрання в облраду в 2010 році він вступив до фракції Партії регіонів, а зараз є членом партії «Відродження». Крім того, 12% акцій належать екс-директору ДП «Машинобудівний завод «ФЕД» Олександру Жданову.

ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» входить у концерн «Укроборонпром». На своєму сайті воно стверджує, що займає лідируючі позиції в Україні з серійного виготовлення, ремонту і модернізації агрегатів для гідравлічних, паливних та електричних систем авіаційної техніки.

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