Фірма з заводу Жеваго через паперовий «ВДЗ» виграла чверть мільярда на сміттєзвалище в окрузі Жеваго біля комбінату Жеваго

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07 Серпня 2017

Департамент житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради (м. Горішні Плавні Полтавської обл.) 27 липня за результатами тендеру замовив ТОВ «Технобудсервіс 2006» будівельних робіт на 232,22 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

До кінця 2021 р. там проведуть дві черги реконструкції існуючого сміттєзвалища з облаштуванням сортувальної лінії. Йдеться про автоматизований сортувальний комплекс виробництва компанії «Technobalt Eesti» (Естонія) з лінійкою обладнання, розрахованого на переробку ТПВ обсягом 30 тис т на рік.

За даними Мінрегіонрозвитку, фінансування на 90% передбачено з державного бюджету. Загальна кількість накопичених відходів на полігоні ТПВ станом на 01.01.2016 становить 488 тис тонн (80% навантаження). Населення Горішніх плавнів становить 58 тис осіб.

Звалище твердих побутових відходів знаходиться по вул. Будівельників, 59 – у районі західних відвалів ВАТ «Полтавський ГЗК» Костянтина Жеваго. Окрім безпосередньо сортувальної станції збудують також пункт утримання та стерилізації тварин.

Виконають демонтажні, підготовчі та загальнобудівельні роботи, змонтують сортувальну лінію на залізобетонних конструкціях, влаштують виробничі та адміністративно-побутові будівлі, склад із мийкою для сміттєвозів, майданчик для ТПВ, спостережні свердловини, контрольно-регулюючі ставки фільтрату, систему дренажу для збирання та відведення фільтрату, систему очищення стічних вод з оборотним водопостачанням, вбудовану твердопаливну котельню, насосні станції, електропостачання, освітлення, інженерні та комунікаційні мережі, системи відеонагляду, контролю доступу та радіологічного контролю, блискавкозахист, тротуари, огорожу, проїзди та під’їзди, а також озеленять територію.

Закупівлю оголосили у «ВДЗ» ще в липні 2016 р., а згодом неодноразово змінювали тендерну документацію і переносили розкриття. Договір і кошториси не оприлюднені, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення. Також невідомими лишились субпідрядники, якщо вони є.

Ціна угоди на 10% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 257,04 млн грн.

Столичний «Технобудсервіс 2006» належить Сергію Опанасенкудепутату Поліської райради Київської області від партії «Нова політика».

Фірма прописана по вул. Набережно-Луговій, 8 – в одному будинку з ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» нардепа Костянтина Жеваго. Він обрався у парламент від округу, який включає Горішні Плавні та частину Кременчука.

Опанасенко володіє ТОВ «ТБС-РУФ» з Іриною Левченко і ТОВ «Промжитлоінвест» з Олегом Кравчуком, а також є міноритарним акціонером ПАТ «АвтоКраз» із групи Жеваго та низки інших підприємств.

Із 2009 р. донині фірма-переможець виграла тендерів на 34,47 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні у відсоток було кременчуцьке ПП «Рембудплюс» Ігоря Кравченка і Михайла Хохлова, яким керує Юрій Корнієнко.

Хохлов і Корнієнко співволодіють ТОВ «Шахова королева», ПП «Охоронно-детективне агентство «Цербер», а в 2015 р. йшли у Кременчуцьку міськраду від «Європейська партія України» Миколи Катеринчука.

Хохлов володіє ТОВ «Укрбудкомсервіс» і ліквідованим ПП «Охоронно-детективне агентство «Цербер-Х», а також є співзасновником ТОВ «СТ Агро-Трейд Інвест».

Усього із серпня 2016 р. суперник отримав держпідрядів на 6,03 млн грн.

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