Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА 14 липня за результатами відкритих торгів уклав угоду з ТОВ «Акваторія» про надання послуг з проведення наукової конференції вартістю 130 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено проведення науково-технічної конференції з нагоди 20-річчя створення Національного природного парку «Святі Гори». Замовлено підготовку програми конференції, оренду приміщення на 80 чоловік, оренду транспорту, придбання ручок та блокнотів, та друкування матеріалів конференції.

Засновниками ТОВ «Акваторія» є Зоя Киян, ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів Укрмашінвест», Якименко Андрій Олександрович, ТОВ «Промаудит». Бенефіціарами фірми значаться Киян та Людмила Ульященко. Остання входить до складу менеджменту ПАТ «Енергомашспецсталь» 92% акцій якого належать кіпрській EMSS Holdings Limited. Заступником генерального директора ПАТ «Енергомашспецсталь» є Сергій Близнюк, син колишнього мера Краматорська, екс-голови Донецької ОДА та екс-міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолія Близнюка.

Товариство володіє на праві власності пансіонатом «Акваторія» в с. Яцківка Лиманського району (Донецька область), заміським клубом «Акваторія-Лиман» в м. Лиман (Донецька область), а також на правах оренди конференц-залом в готелі «Roshe Royal» в Святогірську та адмінприміщенням в Краматорську.

За даними «Прозорро», в січні-липні 2017 р. Департамент уклав шість угод про надання послуг з проведення семінарів/конференцій на загальну суму 928 тис грн. Департамент екології очолює Сергій Натрус. Згідно даних електронної декларації за 2016 р. його дохід у вигляді заробітної плати склав 282 тис. грн. З рухомого та нерухомого майна Натрус задекларував лише автомобіль Toyota Land Сruiser Prado, 2006 р.в. Раніше Натрус працював першим заступником начальника Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області Сергія Третьякова.

Парк «Святі гори» розташований в основному вздовж лівого берега Сіверського Дінця.

Донецьку військово-цивільну обласну адміністрацію очолює Павло Жебрівський.

На тендері конкурентами переможця були ТОВ «Б.Р.С.» та ПП «Діміант», пропозиції яких по результатам торгів виявилися дорожчими.

«Б.Р.С.» зареєстровано в Дніпрі, його власницею є мешканка Краматорська Віра Ганзєра. Фірма спеціалізується на будівництві.

«Діміант» зареєстроване в Краматорську на прописаного в гуртожитку Харківського національного економічного університету Дмитра Кріклія.

При реєстрації «Б.Р.С.» указало контактним номер телефону +380935524752. Цей же номер вказує контактним і «Діміант».

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