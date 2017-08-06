Сільрада на Донеччині уникла тендера щоб замовити благоустрій ФОПу без досвіду

Шевченківська селищна рада м. Покровськ (Донецької області) 03 серпня за неконкурентною процедурою уклала договір з ФОП Конов Артем Олександрович про надання послуг з благоустрою на 199,99 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Підприємець повинен обрізати крони дерев, зрізати парослі та провести інші роботи з озеленення. Сільради вирішила виплатити 30%, або 60 тис грн. авансу.

Для уникнення процедури відкритих торгів сторони зазначили в договорі загальну ціну послуг всього на 13 грн. меншу від встановленого законом порогу 200 тис.грн.

ФОП Конов зареєстрований в Мирнограді Донецької області, реєстрацію він отримав трохи більше місяця тому – 26.06.2017 р. Це його перша угода з надання послуг за бюджетні кошти. Раніше Конов А.О. вже намагався займатися підприємницькою діяльністю – в травні в травні 2005 р. він зареєструвався підприємцем для проведення роздрібної торгівлі. Втім через рік, в травні 2006 р., він припинив підприємницьку діяльність.

В червні цього року схожі послуги з благоустрою для Шевченківської селищної ради надавало комунальне підприємство «Управління міського господарства» (м. Покровськ). Тоді вартість озеленення обійшлася селищній раді в 55,5 тис. грн.

Оскільки цього разу замовник разом з договором від 03 серпня не оприлюднив кошторис, порівняти обсяги та вартість послуг неможливо.

Шевченківську селищну раду очолює Меркулова Надія Дмитрівна. Згідно електронної декларації за 2016 рік, її єдиним доходом була заробітна плата у розмірі 94 тис. грн. за рік.

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