Львівська САД приховала ціни ремонту місцевої дороги одеситами за 104 мільйони

Служба автомобільних доріг у Львівській області 28 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» поточний середній ремонт автодороги місцевого значення О140103 Ясенів – Золочів за 103,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч дорогу відремонтують на ділянці км 0+000 – км 19+330 довжиною 19,33 км у середньому по 5,37 млн грн. за кілометр.

Влаштують дорожній одяг, автобусні зупинки, пересічення та примикання, укріплять узбіччя, встановлять знаки та огородження, нанесуть розмітку. Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, на асфальтобетонне покриття – три роки.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 669 тис грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 145 тис грн. Передбачено забезпечення виконання зобов’язань у розмірі двох відсотків.

Ціна угоди на десять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 114,64 млн грн.

Конкурентами були представництво польської фірми «Дрог-Буд» («Drog Bud») і ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яке єдине не знижувало ціну під час аукціону.

Раніше «БК «Дорлідер» Хачика Амірханяна належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

«Дрог-Буд» поруч із польськими адресою та реєстраційним номером вказала український номер телефону (067) 442-21-02 адвоката Чеслава Левандовского, який керує ТОВ «Дрог-Буд Україна». Партнерами польської фірми там є поляк Савицький Пйотр, Оксана Палант із Київщини та львів’яни Олександра Яцик і Валерій П’ятак

Останній раніше був заступником голови Львівської ОДА Петра Олійника і депутатом Львівської міськради від партії «Наша Україна». У 2015 р. П’ятак висувався в облраду від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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