НОВИНИ

06.08.2017

7,0 мільярда минулого тижня

«Енергоатом» розіграв чергові 19 мільйонів на клапани чеських «росатомівців»

Сільрада на Донеччині уникла тендера щоб замовити благоустрій ФОПу без досвіду

Львівська САД приховала ціни ремонту місцевої дороги одеситами за 104 мільйони

05.08.2017

За рік сірка для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 306 мільйонів подешевшала на третину

Одесити розіграли ще чверть мільярда на ремонт траси Одеса-Рені за таємними цінами

«Друзі» Держветфітослужби продали Держпродспоживслужбі вакцини проти сказу на 33 мільйони

04.08.2017

За півроку вагони Тігіпка для залізниці подорожчали на третину

Аеропорт «Бориспіль» за 2 мільйони замовив австрійцям концепцію розвитку до 2040 року

«Труханівці» не торгуючись отримали 82 мільйони на латання траси на Полтавщині

ВАСУ скасував своє рішення, яке «микитасі» використовували для продовження будівництва ЖК «Покрова»

Член виконкому здолав півмільярда на таємній «Планеті мавп» зоопарку Кернеса за 89 мільйонів

«Енергоатом» наростить борги і подвоїть витрати на роботу з громадськістю

Після публікації «Наших грошей» водоканал Покровська подарував Camry поліції Маріуполя

«Укргазвидобування» за півроку роздало 185 мільйонів на ремонт свердловин

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Львівська САД приховала ціни ремонту місцевої дороги одеситами за 104 мільйони

06 Серпня 2017

Служба автомобільних доріг у Львівській області 28 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» поточний середній ремонт автодороги місцевого значення О140103 Ясенів – Золочів за 103,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч дорогу відремонтують на ділянці км 0+000 – км 19+330 довжиною 19,33 км у середньому по 5,37 млн грн. за кілометр.

Влаштують дорожній одяг, автобусні зупинки, пересічення та примикання, укріплять узбіччя, встановлять знаки та огородження, нанесуть розмітку. Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, на асфальтобетонне покриття – три роки.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 669 тис грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 145 тис грн. Передбачено забезпечення виконання зобов’язань у розмірі двох відсотків.

Ціна угоди на десять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 114,64 млн грн.

Конкурентами були представництво польської фірми «Дрог-Буд» («Drog Bud») і ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яке єдине не знижувало ціну під час аукціону.

Раніше «БК «Дорлідер» Хачика Амірханяна належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

«Дрог-Буд» поруч із польськими адресою та реєстраційним номером вказала український номер телефону (067) 442-21-02 адвоката Чеслава Левандовского, який керує ТОВ «Дрог-Буд Україна». Партнерами польської фірми там є поляк Савицький Пйотр, Оксана Палант із Київщини та львів’яни Олександра Яцик і Валерій П’ятак

Останній раніше був заступником голови Львівської ОДА Петра Олійника і депутатом Львівської міськради від партії «Наша Україна». У 2015 р. П’ятак висувався в облраду від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017

Як юстиція спочатку продала «Жизнь животных Брэма» 1902 року, а потім замовила оцінку книжки
03 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.08.2017

Донецьк Сільрада на Донеччині уникла тендера щоб замовити благоустрій ФОПу без досвіду

Львів Львівська САД приховала ціни ремонту місцевої дороги одеситами за 104 мільйони

05.08.2017

Суми За рік сірка для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 306 мільйонів подешевшала на третину

Одеса Одесити розіграли ще чверть мільярда на ремонт траси Одеса-Рені за таємними цінами

04.08.2017

Полтава «Труханівці» не торгуючись отримали 82 мільйони на латання траси на Полтавщині

Київ ВАСУ скасував своє рішення, яке «микитасі» використовували для продовження будівництва ЖК «Покрова»

Харків Член виконкому здолав півмільярда на таємній «Планеті мавп» зоопарку Кернеса за 89 мільйонів

Донецьк Після публікації «Наших грошей» водоканал Покровська подарував Camry поліції Маріуполя

Київ «Прокладка» за 54 мільйони зведе дорогий дитсадок на місці довгобуду в Новобіличах

03.08.2017

Київ Генпрокурорський старожил приватизував 2 службові квартири і після звільнення купив ще 5 у центрі Києва

Харків Держгеонадр хоче позбавити Новинського дозволу на видобуток газу

Черкаси Мер Черкас прибрав з декларації Lexus за допомогою однопартійця та матері

Харків Запізніле каяття у хабарництві не врятувало селищного голову від 7 років в’язниці

Київщина Утилізацію конфіскованої пляшки «Baileys» замовили за 12,60 грн – вдвічі дорожче від знищення плазмового телевізору

Суми Як юстиція спочатку продала «Жизнь животных Брэма» 1902 року, а потім замовила оцінку книжки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ