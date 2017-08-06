«Енергоатом» розіграв чергові 19 мільйонів на клапани чеських «росатомівців»

ДП «НАЕК «Енергоатом» 2 серпня повідомило про намір укласти угоду з чеською компанією «s.r.o. Arako spol.» на постачання клапанів запірних сильфонних для енергоблоку №1 ВП ХАЕС на суму 19,31 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро«.

Фірма виграла торги, запропонувавши товар власного виробництва дешевше від очікуваної ціни на 0,1%.

Єдиним конкурентом на тендері було ТОВ «Інтерарм інвест» Петра Тищенка, яке також пропонувало клапани «Arako». В ході торгів не було зроблено жодного кроку по зниженню ціни.

Компанія «Arako» виробляє трубопровідну арматуру для ядерних об’єктів. З 2007 року вона є дочірнім підприємством ВАТ «Атомэнергомаш» російської держкорпорації «Росатом». Керівником чеської фірми є Ровшан Аббасов, який раніше працював у «Росатомі».

Нагадаємо, минулої осені «Arako» і «Інтерарм інвест» також розіграли тендер на поставку клапанів для Рівненської АЕС на 22,52 млн грн. Тоді на тендер подавала на 10% заявку литовська фірма, але її відхилили бо запропоновані італійські клапани не були узгоджені «Енергоатомом» і ДІЯРУ.

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