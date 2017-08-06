НОВИНИ

06.08.2017

7,0 мільярда минулого тижня

«Енергоатом» розіграв чергові 19 мільйонів на клапани чеських «росатомівців»

Сільрада на Донеччині уникла тендера щоб замовити благоустрій ФОПу без досвіду

Львівська САД приховала ціни ремонту місцевої дороги одеситами за 104 мільйони

05.08.2017

За рік сірка для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 306 мільйонів подешевшала на третину

Одесити розіграли ще чверть мільярда на ремонт траси Одеса-Рені за таємними цінами

«Друзі» Держветфітослужби продали Держпродспоживслужбі вакцини проти сказу на 33 мільйони

04.08.2017

За півроку вагони Тігіпка для залізниці подорожчали на третину

Аеропорт «Бориспіль» за 2 мільйони замовив австрійцям концепцію розвитку до 2040 року

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7,0 мільярда минулого тижня

06 Серпня 2017

Майже мільярд на трасу Одеса – Рені, сірка Фірташа, набережна у Києві, паливо «єрємєєвців» і Адамовського для Держрезерву.

З 30 липня по 5 серпня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,26 тисяч закупівель на загальну суму 7,01 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,88 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. ПАТ «Сумихімпром» 305,85 ТОВ «Титан України» Сірка
2. Служба автомобільних доріг в Одеській області 268,45 ТОВ «БК «Дорлідер» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного  значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест),
3. Державне агентство резерву України 232,51 ТОВ «Газтрейд» масла моторні
4. Служба автомобільних доріг в Одеській області 225,05 ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного  значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест)
5. Служба автомобільних доріг в Одеській області 214,00 ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» поточний середній  ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення  Т-16-11 КПП «Олексіївка»-Кодима-Балта, км 29+066 -км 47+726, км 47+726 -км 68+856, (окремими ділянками)
6. Служба автомобільних доріг в Одеській області 146,11 ТОВ «Евродор», поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного  значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест)
7. Служба автомобільних доріг в Одеській області 139,35 ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного  значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест)
8. Комунальна корпорація «Київавтодор» 124,90 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Капітальний ремонт Набережного шосе на ділянці від Поштової площі до моста Метро
9. Державне агентство резерву України 111,30 ТОВ «Нафтотрейд-капітал» пальне для реактивних двигунів
10. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» 110,00 ПАТ  «Українська залізниця» Послуги з організації перевезень вантажів у власних напіввагонах філії  «Центр транспортної логістики  ПАТ «Укрзалізниця»

 

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