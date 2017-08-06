7,0 мільярда минулого тижня

Майже мільярд на трасу Одеса – Рені, сірка Фірташа, набережна у Києві, паливо «єрємєєвців» і Адамовського для Держрезерву.

З 30 липня по 5 серпня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,26 тисяч закупівель на загальну суму 7,01 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,88 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. ПАТ «Сумихімпром» 305,85 ТОВ «Титан України» Сірка 2. Служба автомобільних доріг в Одеській області 268,45 ТОВ «БК «Дорлідер» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), 3. Державне агентство резерву України 232,51 ТОВ «Газтрейд» масла моторні 4. Служба автомобільних доріг в Одеській області 225,05 ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) 5. Служба автомобільних доріг в Одеській області 214,00 ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-11 КПП «Олексіївка»-Кодима-Балта, км 29+066 -км 47+726, км 47+726 -км 68+856, (окремими ділянками) 6. Служба автомобільних доріг в Одеській області 146,11 ТОВ «Евродор», поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) 7. Служба автомобільних доріг в Одеській області 139,35 ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) 8. Комунальна корпорація «Київавтодор» 124,90 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Капітальний ремонт Набережного шосе на ділянці від Поштової площі до моста Метро 9. Державне агентство резерву України 111,30 ТОВ «Нафтотрейд-капітал» пальне для реактивних двигунів 10. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» 110,00 ПАТ «Українська залізниця» Послуги з організації перевезень вантажів у власних напіввагонах філії «Центр транспортної логістики ПАТ «Укрзалізниця»

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