7,0 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
06 Серпня 2017
Майже мільярд на трасу Одеса – Рені, сірка Фірташа, набережна у Києві, паливо «єрємєєвців» і Адамовського для Держрезерву.
З 30 липня по 5 серпня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,26 тисяч закупівель на загальну суму 7,01 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,88 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПАТ «Сумихімпром»
|305,85
|ТОВ «Титан України»
|Сірка
|2. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|268,45
|ТОВ «БК «Дорлідер»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест),
|3. Державне агентство резерву України
|232,51
|ТОВ «Газтрейд»
|масла моторні
|4. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|225,05
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест)
|5. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|214,00
|ТОВ «Березівкаагрошляхбуд»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-11 КПП «Олексіївка»-Кодима-Балта, км 29+066 -км 47+726, км 47+726 -км 68+856, (окремими ділянками)
|6. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|146,11
|ТОВ «Евродор»,
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест)
|7. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|139,35
|ТОВ «Ростдорстрой»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест)
|8. Комунальна корпорація «Київавтодор»
|124,90
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|Капітальний ремонт Набережного шосе на ділянці від Поштової площі до моста Метро
|9. Державне агентство резерву України
|111,30
|ТОВ «Нафтотрейд-капітал»
|пальне для реактивних двигунів
|10. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»
|110,00
|ПАТ «Українська залізниця»
|Послуги з організації перевезень вантажів у власних напіввагонах філії «Центр транспортної логістики ПАТ «Укрзалізниця»
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