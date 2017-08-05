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За рік сірка для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 306 мільйонів подешевшала на третину

05 Серпня 2017

ПАТ «Сумихімпром» 31 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Титан України» технічної сірки на 305,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня 2018 року поставлять 108 тис т сірки сорту 9990, 9995 або 9998. Передбачена оплата протягом півроку після поставки.

Тонна коштує 2 832 грн., що дорівнює $110.

У липні 2016 року ця сама фірма продала «Сумихімпрому» таку сірку по 3 697 грн., або $149 за тонну за тодішнім курсом. Таким чином, за рік сировина подешевшала на третину в доларовому еквіваленті.

Цьогоріч у лютому ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» замовило іншому постачальнику грудкову сірку ГОСТ 127.1-93 ґатунку не нижче 9995 майже за такою ж ціною – по $109, або 2 900 грн. за тонну.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 308,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» Андрія і Лариси Зінухових, Романа Токмачова, Євгенія Половнікова та Інни Цуненко, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Вони також володіли ТОВ «ТД Реагент», яке у 2010-2012 роках виграло тендерів на 69,31 млн грн. Зараз цю фірму зареєстровано в Мукачеві на кримчанина Аркадія Щупляка.

Крім того, Половніков і Зінухова були власниками нині ліквідованого ТОВ «Борпродукт».

Сам «ІЦ «Реагент» з 2010 року отримав держпідрядів на 95,90 млн грн.

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Роман Мандригеля, раніше відомий як начальник юридичного управління ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Адреса електронної пошти переможця gerebyatev@ostchem-titan.com розташована на хостингу «Остхему» Фірташа і належить Віктору Жеребятьєву – провідному спеціалісту ТОВ «Сінтез Ресурс», яке за часів Януковича вигравало тендери всіх великих хімкомбінатів України під управлінням угрупування Фірташа.

Усього з 2010 року «Титан України» та його Запорізька філія виграли торгів на 3,23 млрд грн.

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