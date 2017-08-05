Одесити розіграли ще чверть мільярда на ремонт траси Одеса-Рені за таємними цінами

Служба автомобільних доріг в Одеській області 31 липня за результатами тендерів уклала три угоди з ТОВ «Автомагістраль-Південь» про поточний середній ремонт автодороги державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) на загальну суму 226,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують на ділянках загальною протяжністю 15,2 км:

за 84,51 млн грн. – км 134+500 – км 140+000 довжиною 5,5 км;

за 77,86 млн грн. – км 140+000 – км 145+000 довжиною 5 км;

за 62,69 млн грн. – км 124+300 – км 129+000 довжиною 4,7 км.

Середня вартість ремонту складає 13-16 млн грн. Нещодавно Одеська САД замовляла ремонт інших відрізків цієї ж траси по 12-14 млн грн. за кілометр.

Як і тоді, підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на земляне полотно і заміну всіх шарів покриття зі збереженням чи підсиленням основи складає десять років, на штучні споруди за видами робіт – п’ять років, на поверхневі обробки і тонкошарове покриття з емульсійно-мінеральних та асфальтобетонних сумішей поверх наявного дорожнього одягу – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік.

На заробітну плату і прибуток всюди виділено менше, ніж по відсотку.

Сума угод на піввідсотка нижча від загальної очікуваної вартості в 226,30 млн грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Послуги частини техніки надаватиме ТОВ «Белогві» компанії «Веспарк Бізнес Лтд» із британських островів у Індійському океані. Асфальтозмішувальний завод (установка) переможець орендує у ТОВ «Шляховик-97» Олександра Бойка.

При цьому замовник у тендерній документації вимагав наявності в учасника лише власного чи орендованого АБЗ і не допускав купівлю асфальтобетону в сторонніх організцій. На цю вимогу йому безуспішно скаржилась анонімна фірма.

Єдиними конкурентами на окремих тендерах були ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова і ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» Князя і Роберта Хачатрянів. Причому ніхто жодного разу не знижував ціни під час аукціонів.

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