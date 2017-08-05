«Друзі» Держветфітослужби продали Держпродспоживслужбі вакцини проти сказу на 33 мільйони

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 2 серпня уклала угоду з ТОВ «Укрветпромпостач» про придбання вакцини на 32,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовлено 961 250 доз антирабічної вакцини для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин «Броварабіс V-RG» («Brovarabies V-RG») із розповсюдженням літаками і вертольотами на Волині, Львівщині, Рівненщині та в Закарпатті по 33,92 грн./шт.

У лютому ця фірма продавала її службі трохи дорожче – по 34,23 грн./шт. Натомість у відкритих джерелах її можна знайти по 31,90 грн./шт.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо «Укрветпромпостач» єдиний в Україні виробляє і постачає таку вакцину проти сказу.

Фірма зареєстрована у Броварах по вул. Будьонного, 23а, де колись знаходилося однойменне держпідприємство, яким у 2002-2006 рр. керував Володимир Солодчук. Державний «Укрветпромпостач» раніше перебував у структурі МінАПК, доки у 2006 р. його не реорганізували в ДП «Центр по забезпеченню протиепізоотичної роботи». У 2001-2003 рр.. він і сам входило до складу засновників своєї приватної тезки.

Зараз засновниками фірми є Галина Кисельова, Світлана Залізняк, Ольга Косенко, Степан Вишневський, Ганна Гончарук і Віталій Троянський.

До 2014 р. 59% статутного капіталу належало Олені Солодковій, свого часу прописаній разом із Солодчуком у Запоріжжі. Протягом 2013 р. той був публічним представником ТОВ «Укрветпромпостач».

Після виходу Солодкової з фірми її частку розділили Троянський і Гончарук. На останню раніше була оформлена частка у ТОВ «Запоріжзооветпромпостач», яке мало виробляти таку ж вакцину, але так і не почало «у зв’язку з економічним станом підприємства». «Запоріжзооветпромпостач» теж був спільним бізнесом Солодчука і Солодкової.

Як з’ясували журналісти телепрограми «Наші гроші», свого часу ТОВ «Укрветпромпостач» мало спільну адресу і телефони з ТОВ «Бровафарма». А екс-керівник «Бровафарми» Євген Дудко був прописаний разом із колишньою співзасновницею «Укрветпромпостачу» Наталією Дудко.

«Бровафарма» входить до корпорації «Укрзооветпромпостач». Нею нині керує Василь Лісовенко, який очолює громадську раду при Державній ветеринарній та фітосанітарній службі. А заступник Лісовенка – Павло Достоєвський є радником голови цієї служби, яка керує ветеринарними управліннями, для яких призначена вакцина від сказу.

У 2014 році Держветфітослужба увійшла до складу нинішнього замовника – новоствореної Держпродспоживслужби, яку з лютого очолює Володимир Лапа.

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