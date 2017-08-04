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За півроку вагони Тігіпка для залізниці подорожчали на третину

04 Серпня 2017

Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» 7 липня за результатами тендеру замовила ПАТ «Дніпровагонмаш» фітингових платформ на 18,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року компанія з групи Сергія Тігіпка поставлять 17 вагонів-платформ моделі 13-4085-01 для великотоннажних контейнерів вантажопідйомністю 72 т по 1 089 709 грн.

У грудні 2016 року вона продала їх «Ліскам» на третину дешевше – по 827 тис грн. Цьогоріч у березні до тієї угоди додали нову специфікацію на 48 платформ по 910 тис грн., що на 20% дешевше від нинішньої тендерної ціни.

Вагони будуть укомплектовані поглинаючим апаратом класу Т1, автозчепленням СА-3, безрізьбовими з’єднаннями повітропроводу, кодовими бортовими датчиками та двохвісними візками моделі 18-7055. Загальний строк служби платформи становить 32 роки, до капітального ремонту – 17 років, між деповськими ремонтами – 2 роки. Гарантійний строк на основні несучі елементи рами складає 8 років, а на платформу і деталі важільної передачі та повітропроводу – 3 роки.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 15,45 млн грн.

Єдиним конкурентом із продукцією того ж «Дніпровагонмашу» традиційно було київське ТОВ «Машбудінвест», ціна пропозиції якого дорівнювала очікуваній сумі. Воно записане на кіпрську фірму «Форвінком Лімітед», чиїм номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.

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