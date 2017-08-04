ВАСУ скасував своє рішення, яке «микитасі» використовували для продовження будівництва ЖК «Покрова»

Вищий адміністративний суд України скасував своє попереднє рішення про зупинення виконання постанови Київського апеляційного адмінсуду. Воно використовувалося для продовження незаконного будівництва житлового комплексу у центрі Києва, яке здійснюється під егідою держкорпорації «Укрбуд» на замовлення держорганізації «Центральне територіальне управління капітального будівництва» («ЦТУКБ») Міністерства оборони України.

Про це стало відомо під час засідання суду, повідомив журналіст «Наших грошей».

Восени 2015 року «ЦТУКБ» уклав з ТОВ «Будінпроект» договір про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці площею 0,96 га (кадастровий номер: 8000000000:91:165:0018) на вул. Січових Стрільців (Артема), 59. у Шевченківському районі міста Києва.

Угода передбачала зведення трьохсекційного будинку висотою від 15 до 26 поверхів. Військовослужбовці мали б отримати 10% від загальної кількості квартир та 10% від загальної площі нежитлових приміщень, а також 900 кв м вбудованих приміщень для передислокації Київського обласного військкомату.

У квітні 2016 року «ЦТУКБ» та генпідрядник ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» отримали Дозвіл на початок виконання будівельних робіт і почали зводити ЖК «Покрова». Державна архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України перевірила будівництво і у січні цього року анулювала Дозвіл через порушення, головним з яких було використання замовником недійсних містобудівних умов та обмежень (МУО) забудови земельної ділянки.

«ЦТУКБ» разом з генпідрядником, а також девелепером та проектувальником ТОВ «Укрбуд Девелопмент» звернулися до суду, щоб зупинити анулювання Дозволу і продовжити будівництво. Окружний адміністративний суд міста Києва став на бік держорганізації Міноборони, зазначивши, що інакше правам та інтересам «ЦТУКБ» буде заподіяна шкода, а відновлення їх буде ускладнено.

Втім, Київський апеляційний адмінсуд визнав анулювання Дозволу законним і звернув увагу, що «Укрбуд Девелопмент» розробив проектну документацію, коли МУО втратили чинність. «ЦТУКБ» отримало МУО у 2011 році до набрання чинності закону про регулювання містобудівної діяльності, який був прийнятий у тому ж році. Згідно з ним МУО були дійсними лише протягом двох років, до березня 2013. «Укрбуд Девелопмент» розробив проектну документацію у 2016 році, тобто після трьох років, як містобудівні умови та обмеження були недійсними.

Суд також встановив, що Міністерство культури не надавало погоджень та дозволів на будівництво житлового комплексу, що додатково підтверджує порушення. Тому апеляція скасувала рішення Окружного адмінсуду Києва.

У квітні цього року «ЦТУКБ» подав касаційну скаргу. Вищий адміністративний суд України зупинив виконання рішень суду апеляційної інстанції. Під час засідання ВАСУ нардеп Юрій Левченко та Марк Зельдіч, які залучені як треті особи на боці ДАБІ, звернулися з клопотанням скасувати рішення касації.

Як повідомив Левченко, забудовник продовжує незаконне будівництво, а коли з’являється поліція, то будівельникам вдається переконувати правоохоронців ніяк не реагувати на виклики мешканців сусідніх будинків завдяки рішенню ВАСУ про зупинення виконання рішень апеляції, яке нібито підтверджує законність забудови. І таким чином, представники забудовника вводять поліцію в оману. «Ухвала жодного юридичного навантаження для освічених людей не несе, а на наших не зовсім освічених поліцейських несе», – розповів Левченко і додав, що зараз будівництво заборонено, оскільки рішення Держбудінспекції не оскаржені. Крім того діє припис Міністерства культури про заборону будівництва, яке йде на території Лук’янівсько-Татарського історичного ареалу, що є зоною охорони пам’яток історії та культури Києва, де середньоповерхова забудова не повинна перевищувати 9 поверхів.

Колегія суддів клопотання задовольнила, зробила перерву, оскільки отримала додаткові пояснення, і пообіцяла повідомити про дату нового засідання пізніше.

Президентом держкорпорації «Укрбуд» є позафракційний нардеп Максим Микитась. «Укрбуд Девелопмент» є основним власником нерухомості під егідою «Укрбуду». Микитась в декларації вказав, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент». Раніше директором цієї фірми був Сергій Якусевич. Він є заступником Юрія Пелеха, який очолює раду директорів державного ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», що входить до однойменної державної корпорації «Укрбуд». Пелих є дідом дитини Марини Пелих – дружини колишнього керівника Держуправління справами президента часів Віктора Януковича Андрія Кравця.

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