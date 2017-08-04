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«Укргазвидобування» за півроку роздало 185 мільйонів на ремонт свердловин

04 Серпня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» з 28 лютого по 20 червня уклало дев’ять угод про послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин підйомним агрегатом вантажопідйомністю від 125 т на загальну суму 185,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» отримала найбільше замовлень на 65,04 млн грн.

Власниками полтавської фірми є місцеві жителі Віктор Мазнєв, Світлана Кеба, Юрій Капустян та Едуард Гнітько. Останні двоє володіють ТОВ «Ін Вуд» та є помічниками на громадських засадах нардепа від «Свободи» Юрія Бублика з Полтавщини.

Юрій Капустян володіє ТОВ «Енерготренд» одноосібно та ТОВ «Торговий дім «Полтавамаш» із Володимиром Савельєвим і Сергієм Дігтяром. Також він керує СФГ «Схід» Василя Капустяна та ТОВ «Квант Пром» Анатолія Гнітька, Василя і Людмили Капустянів.

Мазнєву також належить ТОВ «Українська сервісна бурова компанія» і ПП «Валма».

  • ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс» заплатять ще 60,42 млн грн.

Засновниками полтавської компанії є Сергій Лавренюк і британська «Drilling Energy Technics Limited» (раніше «Babbar Sher Ltd»), а кінцевим бенефіціаром – українець В’ячеслав Васильович Науменко, народжений в лютому 1980 року.

У 2014 році особа з такими ПІБ того ж місяця і року народження йшла у нардепи від Радикальної Партії Олега Ляшка. Вона володіє імпортером газу ТОВ «Євронова Енергія України» і ліквідованим ТОВ «Калуський машинобудівний завод».

До менеджменту «DETL» разом із Науменком входить Владислава Білоцькадиректор британського представництва інвестиційного холдингу «Pro Capital Group».

  • Компанія «Tacrom Services s.r.l.» (Румунія) відписали 20,23 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року їй замовили капремонт свердловин і проведення гідророзривів пластів на родовищах на 240,45 млн грн.

  • ДочП «Cміт Юкрейн» дали 19,90 млн грн.

Компанія записана на кіпрську фірму «Ю.Бі. Сейсмік лімітед», а кінцевими бенефіціарами є кияни Ілля Скляров і Лідія Мотренко та Махмуд Вахба Фарат з Єгипту.

На цей же офшор і єгиптянина заведено ТОВ «Вікоіл Лтд», директором якого раніше був Олександр Зейкан – колишній очільник Департаменту з видобутку нафти й газу НАК «Нафтогаз» та помічник екс-нардепа Сергія Кацуби.

  • ТОВ «Спецмехсервіс» отримало 19,84 млн грн.

Полтавська фірма через кіпрський офшор «Тансера Холдінгс Лтд» належить Валерію Баришполю та Ользі Леонтьєвій. Директором є Віктор Дядечко.

Леонтьєва також володіє ТОВ «Полтавське підприємство бурових робіт» із Баришполєм і ТОВ «ВТО – Агроеталон» із Петром Леонтьєвим.

Баришпіль у 2012-2013 рр.. керував ПАТ «Нафтогазвидобування», яке належало Миколі Рудьковському, Нестору Шуфричу і Рінату Ахметову. У квітні 2013 р. Ахметов збільшив частку в компанії з 25% до 50%.

Дядечко був головним інженером «Нафтогазвидобування». У 2005 р. разом з Ігорем Зеленським заснував ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Нафтогазекологія». У 2010 р. він став депутатом Полтавської облради від Соціалістичної партії, яку очолював Рудьковський. Того ж року фірма отримала в користування нафтове родовище «Братсько-Яснопольщинська зона» на Сумщині. Тоді її власником був кіпрський офшор «Тенерале Трейдінг Лтд», яким донині керує Баришпіль.

Фірми «Tancera Holdings Ltd» і «Tenerale Trading Ltd» також мають спільних кіпрського директора Athinoulla Neofytou і секретаря «D.A Secretarial Limited».

У торгах також брали участь ТОВ «СКС КРС», ТОВ «Бурова компанія «Регіон» і ТОВ «Укрнафтогазінвест».

На окремих тендерах інші учасники пропонували на 1-30% нижчі ціни, але їх відхилили через відмову укласти договір, невідповідність вимогам тендерної документації або неподання оригіналів документів у строк.

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