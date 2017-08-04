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«Труханівці» не торгуючись отримали 82 мільйони на латання траси на Полтавщині

04 Серпня 2017

Служба автомобільних доріг у Полтавській області 24 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Ростдорстрой» поточний ремонт окремих ділянок автодороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя за 81,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року виконуватимуть ямковий ремонт, холодне фрезерування, влаштування асфальтобетонного покриття, укріплення і планування узбіч.

За підсумковою відомістю ресурсів, більша частина коштів, або 51,63 млн грн. піде на асфальтобетон щільний дрiбнозернистий типу А марки 1 по 1 790 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Днями на тендері Богданівської сільради на Дніпровщині він коштував на 15% дешевше – 1 560 грн./т. У квітні його можна було знайти у гуртовому продажу по 1 634 грн./т без ПДВ і доставки.

Емульсію бітумну дорожню невідомої марки на 1,21 млн грн. замовили по 10 400 грн./т. Нещодавно у кошторисі Сумської САД емульсія бітумна дорожня коштувала 9 999 грн./т.

На заробітну плату піде 174 тис грн., тобто 0,2% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,06% – 50 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 82,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону. Раніше воно належало громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. Його техніка орендована у ТОВ «БК «Ескадор» і ТОВ «Автотранслайн».

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