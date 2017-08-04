«Щотижня читаю про себе чергову маячню»

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Голова транспортного комітету ВР Ярослав Дубневич і керівник “Укрзалізниці” Войцех Балчун

Так назвав свій бложик народний депутат Ярослав Дубневич, у якому щедро пройшовся по «Нашим грошам». Представник Блоку Петра Порошенка вирішив зробити круглі очі з приводу якості рейкових кріплень від «Корпорації КРТ», а заодно й своєї причетності до цього підприємства.

Ок, поки маєте депутатську недоторканність – можете робити що завгодно. Навіть насолоджуватись репостами помийних матеріалів про «Наші гроші», які вийшли після вашого бложика на таких помийках, як «Апостроф» у його нинішньому редакційному стані.

Але пропонуємо не розслаблятись. Бо толерантно приймати інформацію з ваших рук можуть хіба що кілька ваших помічників з числа співробітників «Укрзалізниці». Для всіх інших дамо роз’яснення по пригодам Дубневичів, які насправді тільки починаються.

Отже наприкінці липня «Наші гроші» опублікували матеріал «Коефіцієнт Дубневичів». У ньому ми наочно довели, що «Укрзалізниця» останніми роками монопольно купує рейкові кріплення по цінам значно вищим від тих, що пропонує інший український виробник «Механіка». Також ми опублікували дані з експертизи, проведеної на замовлення НАБУ в рамках кримінального провадження. Вона чітко показала, що кріплення «КРТ» не витримують робочої напруги і на відміну від кріплень «Механіки» не притискають рейку з потрібним зусиллям до шпали. Відмітимо, що експертиза абсолютно однаково проводилась одночасно і щодо кріплень «КРТ», і щодо «Механіки», тобто всі були в однакових умовах.

Більше того, ми опублікували листа самої залізниці до «КРТ» про те, що залізниця спеціально купує додаткову підкладку під рейку, щоб відновити нормативне зусилля скріплень КПП-5 саме від «Корпорації «КРТ».

У відповідь Дубневич вирішив постібатись над секретністю експертизи НАБУ. Мовляв, «Наші гроші» друкують брехню, яку не можуть довести через гриф секретності на документі. Спішимо заспокоїти громадськість і настроїти нардепа на нерви. Кримінальне провадження вже в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і як тільки воно дійде логічного завершення – все стане публічним. Включно з підозрою і зняттям недоторканності. Також сподіваємось, що недалекий той час, коли дійдуть до логічного завершення і слідчі дії СБУ з такими самими наслідками.

Також просимо усіх, хто так чи інакше вступає в контакт з Дубневичами на їх шляху до несвободи. Не робіть того, за що може бути соромно чи навіть болісно потім.

Наприклад, Ярослав Дубневич у своєму бложику чомусь не став публікувати експертизу, яка доводила «якість» кріплень КРТ. Цей документ з вихідними даними Українського держуніверситету залізничного транспорту (Харків) виліз чомусь тільки на помийних ресурсах.

Ми не будемо зараз звинувачувати харків’ян в тому, що вони якось не так зробили випробування. Але відмітимо простий факт. Для харківської експертизи «Корпорація «КРТ» сама відібрала якісь зразки і сама надіслала. Не треба бути великим фантазером, щоб припустити можливість того, що на експертизу могли надіслати якнайкращі взірці ручної роботи, або навіть скріплення конкурентів. Чому й ні, коли за відбором зразків ніхто крім зацікавленої «КРТ» не слідкує?

Тож покажемо усім як має виглядати такий документ:

Це скріншот з лабораторних випробувань 2013 року. У ньому чітко вказано, що кріплення з клемою КП-1 від «Механіки» визнано нормальним, а з клемою КП-5.2 від «КРТ» не рекомендовано для укладання в колію. Акт підписаний не тільки представниками залізниці і представником «Механіки», але й головним інженером ГУ колійного господарства «Укрзалізниці» Василем Яковлевим, який згодом став помічником нардепа Дубневича:

А ось акт «Одеської залізниці» від 2011 року, у якому написано що скріплення Дубневичів КПП-5 вклали в колію у травні 2010 року, а вже в листопаді рейки почали рухатись з місця, бо 40% скріплень виявились бракованими.

 

Тоді комісія за участі знову ж таки представників «Укрзалізниці» і самої «КРТ» постановила поміняти вже встановлений брак (у цьому рішенні Вищого госпсуду підтверджується факт заміни скріплень по восьми актам приймання-передавання) і провести нові випробування скріплень. Але як ми вже бачили і по випробуванням 2013 року, і 2016 року – змінилось мало що. Ну хіба що крім гори кешу у Дубневичів під матрасом (див. таблицю) і небажанням новоствореної НАЗК швидко покінчити з цим бізнес-угрупуванням.

Саме тому й апелюємо вже до НАБУ, САП і СБУ – просто завершіть ваші справи.

Блог від: Юрій Ніколов

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