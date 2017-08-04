«Прокладка» за 54 мільйони зведе дорогий дитсадок на місці довгобуду в Новобіличах

КП «Спецжитлофонд» 24 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» завершення будівництва дитячого садка у Святошинському районі Києва за 54,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня 2018 р. по вул. Бахмацька, 35 демонтують недобудований із 1990-х років дитсадок і зведуть нову двоповерхову будівлю на 130 дітей загальною площею 3 906 кв. м за 45,11 млн грн., влаштують кабельні мережі, зовнішні інженерні мережі та освітлення, озеленять та благоустроять територію, придбають обладнання та меблі.

Будівельним субпідрядником стане ТОВ «Укрмонолітмонтаж», ліфт і підйомник влаштує ТОВ «Київенергопроект», а зовнішні мережі зв’язку – ТОВ «Смарт Солюшинз Груп». Гарантійний строк становить десять років.

Демонтаж і будівництво коштують 347 тис грн. за місце. Це втричі дорожче від опосередкованої вартості будівництва дитячих установ із нуля без демонтажу, яку Мінрегіонрозвитку встановило цьогоріч на рівні 109 тис грн. за місце.

За підсумковою відомістю, кубометр бетону В15 М200 20-40 мм коштує 1 470 грн., піску природного рядового – 75 грн., а тонна асфальтобетону щільного крупнозернистого типу Б марки 1 – 1 130 грн., що загалом відповідає ринку. Ціни гарячекатаної арматурної сталі не перевищують 14 500 грн. за тонну.

Панелі перекриття ПК46.12-8 для будівництва дитсадка коштують по 1 991 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У відкритих джерелах їх можна знайти по 1 955 грн. із ПДВ. Без урахування податку це дорівнює 1 629 грн., що на 22% дешевше.

На заробітну плату піде 6,11 млн грн., тобто 11% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 817 тис грн.

Ціна угоди на сім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 58,27 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Скайбуд Груп», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Раніше Кузьменко володів і керував ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції». Зараз воно записане на Мар’яна Победінського з Івано-Франківська, який орендує якесь майно у Володимира Прокопіва – заступника мера Києва Віталія Кличка.

Усього «Еко-Буд-Трейд» із грудня 2015 р. виграв тендерів на 7,55 млрд грн., а «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. – на 792,56 млн грн.

«Скайбуд Груп» зі статутним капіталом 500 грн. створили у червні 2015 р. Фірма продавалася на біржі за $4 550. Нині її записано на Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині, який із березня значиться керівником.

В одному офісі з нею прописані ТОВ «Весат Груп», ТОВ «ДК Ацтек» і ТОВ «Теана».

Торік суперник виграв єдині два тендери «Спецжитлофонду» на 168,92 млн грн. Тоді з ним змагались відповідно «Варда Спецбуд Монтаж» та «Еко-Буд-Трейд».

Засновниками «Укрмонолітмонтажу» є Олексій Парубець, Микола Вонсович та Дмитро Пустовий. Раніше партнером останнього був лише Олександр Кунах.

Вонсович працює дільничним інспектором Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві.

Що до Пустового, то особа з такими ПІБ керувала ПрАТ «Київбуддеталькомплект», яке належить ПАТ ХК «Київміськбуд» і Миколі Савченку.

У серпні 2016 р. субпідрядник виграв єдиний тендер Національного антикорупційного бюро України на ремонт адмінбудівлі за 10,45 млн грн.

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