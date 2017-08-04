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Після публікації «Наших грошей» водоканал Покровська подарував Camry поліції Маріуполя

04 Серпня 2017

Покровська міська рада на позачерговій сесії 1 серпня погодила рішення КП «Покровськводоканал» про передачу в безкоштовну оренду Головному управлінню національної поліції в Донецькій області Toyota Camry 2017 року випуску.

Про це пише видання DDK.dn.ua.

На сесії директор «Покровськводоканал» пояснив, що підприємство придбало майже за 900 тис грн. автомобіль для передачі в якості благодійної допомоги поліції для виконання нею своїх обов’язків. Подарунок приурочили до річниці створення поліції в Донецькій області.

Головне управління поліції в Донецькій області знаходиться в Маріуполі, за 170 км від Покровська.

Депутати без обговорення погодили рішення «Покровськводоканалу» про передачу авто поліції.

Мер Покровська Руслан Требушкін

Мер Покровська Руслан Требушкін пояснив, що місто вирішило зробити подарунок керівництву поліції Донецької області у відповідь за оновлення автопарку для місцевих поліцейських.

Купити авто за програмою «Правопорядок» мерія не встигла, тому його закупив водоканал по переговорній процедурі. Хоча гроші на цю закупівлю «Покровськводоканалу» з бюджету виділені не були.

Нагадаємо, 26 липня «Наші гроші» повідомили, що КП «Покровськводоканал» купив Toyota Camry вартістю 886 тис грн. Було придбано авто в комплектації «Prestige», яка передбачає оздоблення салону комбінованою шкірою з перфорацією, має аудіосистему з шести динаміків, два з яких високочастотні, автоматизований трьохзонний клімат контроль. Комплектація також передбачає підігрів передніх і задніх сидінь, комплект бортового зв’язку по системі Bluetooth, багатофункціональний дисплей на панелі приладів, литі диски та інші прилади, що характеризують авто представницького класу.

Дорожче автосалони продають тільки Camry в комплектації «Premium».

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