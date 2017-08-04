Після публікації «Наших грошей» водоканал Покровська подарував Camry поліції Маріуполя

Покровська міська рада на позачерговій сесії 1 серпня погодила рішення КП «Покровськводоканал» про передачу в безкоштовну оренду Головному управлінню національної поліції в Донецькій області Toyota Camry 2017 року випуску.

Про це пише видання DDK.dn.ua.

На сесії директор «Покровськводоканал» пояснив, що підприємство придбало майже за 900 тис грн. автомобіль для передачі в якості благодійної допомоги поліції для виконання нею своїх обов’язків. Подарунок приурочили до річниці створення поліції в Донецькій області.

Головне управління поліції в Донецькій області знаходиться в Маріуполі, за 170 км від Покровська.

Депутати без обговорення погодили рішення «Покровськводоканалу» про передачу авто поліції.

Мер Покровська Руслан Требушкін пояснив, що місто вирішило зробити подарунок керівництву поліції Донецької області у відповідь за оновлення автопарку для місцевих поліцейських.

Купити авто за програмою «Правопорядок» мерія не встигла, тому його закупив водоканал по переговорній процедурі. Хоча гроші на цю закупівлю «Покровськводоканалу» з бюджету виділені не були.

Нагадаємо, 26 липня «Наші гроші» повідомили, що КП «Покровськводоканал» купив Toyota Camry вартістю 886 тис грн. Було придбано авто в комплектації «Prestige», яка передбачає оздоблення салону комбінованою шкірою з перфорацією, має аудіосистему з шести динаміків, два з яких високочастотні, автоматизований трьохзонний клімат контроль. Комплектація також передбачає підігрів передніх і задніх сидінь, комплект бортового зв’язку по системі Bluetooth, багатофункціональний дисплей на панелі приладів, литі диски та інші прилади, що характеризують авто представницького класу.

Дорожче автосалони продають тільки Camry в комплектації «Premium».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Важливо, ЖКГ, МВС