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«Енергоатом» наростить борги і подвоїть витрати на роботу з громадськістю

04 Серпня 2017

Фінансовий план ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачає зростання в 2017 році адміністративних витрат на 128,4 млн грн.

Про це йдеться в документах про узгодження фінплану компанії, які за даними «Наших грошей» виносились на розгляд урядового комітету 3 серпня.

При узгодженні документів Міністерство фінансів зауважило, що згідно стратегічного плану підприємства на 2017-2020 роки саме зниження адміністративних невиробничих витрат є основним цільовими показниками «Програма управління витратами», розробленої та введеної наказом по підприємству від 2003 року. Натомість підготовлений на 2017 рік фінплан «Енергоатому» передбачає збільшення витрат на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів в 3,9 разів, на поліпшення основних фондів – 2,5 рази, на послуги фін установ – в 1,6 рази.

Також заплановане збільшення витрат по соціальним пільгам в 3,4 рази, а на роботу з громадськістю – 2,1 рази. Фінплан компанії передбачає по рядку «Робота з громадськістю» бюджет в сумі 29,23 млн грн.

Зауваження Мінфіну до фінплану Енергоатома, які не були враховані

«Енергоатом» погодився, що адміністративні витрати цього року зростають. Але пояснив це компенсацією за рахунок економії на користуванні службовими авто, аудиторськими послугами, відрядженні, зв’язком та на інших напрямках.

Також Мінфін вказав, що фінплан передбачає збільшення кредитного портфелю підприємства. І якщо заборгованість за залученими коштами на початок 2016 року становила 9,6 млрд грн., то через рік вона вже була 13,1 млрд грн. Але протягом цього року планується взяти в борг ще 25,6 млрд грн., а повернути тільки 20,8 млрд. Це призведе до зростання кредитної заборгованості ще на 37%.

За такої кредитної політики заборгованість «Енергоатому» на кінець року складе 17,9 млрд грн., або 47,1% всього чистого доходу від реалізації.

За розрахунками Мінфіну, станом на кінець року кредиторська заборгованість «Енергоатому» буде становити 17,9 млрд грн., що у 76 разів більше запланованого чистого доходу 236,5 млн грн.

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