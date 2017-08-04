Член виконкому здолав півмільярда на таємній «Планеті мавп» зоопарку Кернеса за 89 мільйонів

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КО «Харківський зоологічний парк» 1 серпня за результатами тендеру замовила ПАТ «Трест-Житлобуд-1» шосту чергу реконструкції зони «Планета мавп» та існуючих будівель і споруд за 88,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року знесуть існуючий мавпятник, зведуть нову будівлю із зимовими та літніми вольєрами, влаштують оглядові майданчики зі скла «Триплекс», дороги, системи поливу та освітлення, озеленять і благоустроять територію. Субпідрядником з обсягом робіт не менше 20% ціни угоди стане ПрАТ «Південспецатоменергомонтаж» («ПСАЕМ»). Гарантійний строк становить десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 5,48 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже два відсотки – 1,61 млн грн.

Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 93,80 млн грн.

«Трест Житлобуд – 1» належить Олександру Харченку – екс-депутату Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члену виконкому Харківської міськради. Він також володіє згаданим харківським «Південспецатоменергомонтажем».

Усього з 2008 року переможець отримав держпідрядів на 540,32 млн грн.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ «Індіго груп» Павла Бабенка і Віталія Говорухи. Керує фірмою Олександр Кондаков, а підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко.

Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Говоруха раніше володів нині ліквідованим ПП «Спецхімсервіс-2007», яке не перемагало на торгах.

Усього з 2010 р. «Індіго Груп» виграла торгів на 408,91 млн грн. Із них 192,22 млн грн. – в «Укртрансгазу» з вересня 2015 р. по вересень 2016 р., а 62,14 млн грн. – в «Укргазвидобування» в лютому 2017 р. Нещодавно вона очолила Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу, який замикав нинішній переможець.

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