Аеропорт «Бориспіль» за 2 мільйони замовив австрійцям концепцію розвитку до 2040 року

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28.04.2017
04 Серпня 2017
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 27 червня уклало угоду з компанією «Airport Consulting Vienna GmbH» (Австрія) про розробку концепції розвитку за 85 тис євро, або 2,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю додаткових послуг у попереднього підрядника провели за переговорною процедурою для уніфікації, оскільки австрійська «ACV» консультує «Бориспіль» уже протягом 20 років.
Цьогоріч концепцію розвитку аеропорту оновлять із перспективою до 2040 року, адаптують до законодавства та направлять на розгляд і затвердження Кабміну. Вона міститиме:
Як розповів гендиректор «Борисполя» Павло Рябикін виданню «ABCnews», консультантам дали завдання синхронізувати плани перевізників щодо нарощування флоту із планами розвитку інфраструктури аеропорту. Також вони мають розрахувати, як збільшити пропускну здатність без побудови нової злітно-посадкової смуги: що для цього потрібно добудувати, які будуть потрібні периферійні системи (певного виду рейкове сполучення з Києвом), транспортні комунікації тощо.
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