Аеропорт «Бориспіль» за 2 мільйони замовив австрійцям концепцію розвитку до 2040 року

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 27 червня уклало угоду з компанією «Airport Consulting Vienna GmbH» (Австрія) про розробку концепції розвитку за 85 тис євро, або 2,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю додаткових послуг у попереднього підрядника провели за переговорною процедурою для уніфікації, оскільки австрійська «ACV» консультує «Бориспіль» уже протягом 20 років.

Цьогоріч концепцію розвитку аеропорту оновлять із перспективою до 2040 року, адаптують до законодавства та направлять на розгляд і затвердження Кабміну. Вона міститиме:

оцінку існуючої ситуації, аналіз наявних даних;

прогноз перевезень;

огляд існуючої та підготовка оновленої технічної концепції та пропозицій, у тому числі оновлення існуючої схеми генплану на основі ефективних міжнародних практик, з урахуванням діючих місцевих норм, існуючого землевідведення та додаткових земельних ділянок, необхідних для розвитку;

аналіз та пропозиції щодо моделювання та оптимізації бізнес-процесів.

Як розповів гендиректор «Борисполя» Павло Рябикін виданню «ABCnews», консультантам дали завдання синхронізувати плани перевізників щодо нарощування флоту із планами розвитку інфраструктури аеропорту. Також вони мають розрахувати, як збільшити пропускну здатність без побудови нової злітно-посадкової смуги: що для цього потрібно добудувати, які будуть потрібні периферійні системи (певного виду рейкове сполучення з Києвом), транспортні комунікації тощо.

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