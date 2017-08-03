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Як юстиція спочатку продала «Жизнь животных Брэма» 1902 року, а потім замовила оцінку книжки

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1 квітня 2015 року молдаванин їхав з України до Росії через митний пункт «Бачівськ» у Сумській області. Пильні митники побачили, що в багажному відсіку його «Skoda Superb» в поліетиленовому пакеті серед особистих речей неприховано лежала книжка 1902 року випуску – «Жизнь животных Брэма, второй том – Птицы, Сокращенное издание для школы и домашнего чтения» на 880 сторінках.

І з цього місця історія втратила свою однозначність та нормальну послідовність.

Суд першої інстанції став на бік молдаванина, який довідкою з Сумської бібліотеки ім. Крупської довів, що книжка не становить культурно-історичної цінності, а тому його не треба вносити до Державного реєстру культурних цінностей, а тому митникам нічого було чіпати стару книжку. Відтак Ковпаківський райсуд Сум постановив закрити справу про адмінпорушення.

Апеляція прийняла протилежне рішення і оштрафувала молдаванина на 1700 гривень. Бо у нас є інструкція Мінкульту, згідно з якою вивозити з України будь-яку видану до 1945 року книжку можна тільки з дозволу управління культури і туризму області за місцем проживання того хто вивозить. Не зрозуміло, у управлінні культури якої країни мав взяти цей дозвіл молдаванин, але в будь-якому разі мав задекларувати сторічний томик. Ну і тим самим напевне привернути увагу митників до вивезення томику, на який невідомо де брати дозвіл.

Ок, це була перша частина – бюрократична. А ось друга – паранормальна.

Рішення суду було ще в 2015 році. А на початку 2017 конфісковані «Птицы» потрапили на аукціон СЕТАМу. Заявки на торги зі стартовою ціною 240 гривень подали вісім учасників, однак шістьох з них відхилили, а двоє навіть зробили особливі ставки, однак згодом відмовились.

Пройшло ще кілька місяців відбувся аукціон на томік Брема вже по зниженій до 180 гривень ціні. На вікову книжку заявилась дюжина(!) бажаючих. Однак 11 з них були відхилені і якийся щасливчик 29 травня 2017 року купив вікову книжку за стартові 180 гривень.

 

І ось тепер увага. Через місяць після аукціону, Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 29 червня 2017 року за 50 гривень замовило виконання незалежної оцінки конфіскованої книги «Жизнь животных Брэма, второй том – Птицы, Сокращенное издание для школы и домашнего чтения» 1902 р.в.

Ще раз. Спочатку книжку продали на аукціоні, а потім замовили її оцінку. Було б круто, якби той томик оцінили гривень у п’ятсот, от тоді б поліція мала підстави порушувати провадження про нанесення збитків і наша історія мала б ще один виверт)))

Блог від: Юрій Ніколов

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