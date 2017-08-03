Утилізацію конфіскованої пляшки «Baileys» замовили за 12,60 грн – вдвічі дорожче від знищення плазмового телевізору

Головне територіальне управління юстиції у місті Києві у 2017 році уклало низку угод з ТОВ Фірма «Алтей» на утилізацію конфіскованого майна, серед якого автомобілі та алкоголь. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Спочатку управління юстиції і фірма уклали базову угоду від 11 листопада 2016 року, а потім додатковими угодами вносили до неї уточнення щодо переліку утилізації різних товарів на різні суми.

Останньою є допугода від 15 травня, згідно з нею визначено, що фірма має утилізувати дві пляшки алкоголю – лікер «Baileys» і віскі «Bells». Вартість утилізації кожної пляшки об’ємом 0,7 літра визначено у 12,60 грн.

Знищення горілки різних видів коштує по 9 грн. за півлітрову пляшку. В одному списку з горілкою також замовлено утилізацію кількох пачок кави та сигарет.

Утилізація пристрію для підігріву шаурми «Grundyg» Premiumline визначено ще дешевше, ніж алкоголю – по 2 гривні за кілограм.

Також дешево коштує утилізація плазмового телевізора LG 21FS4RG (5 грн.), мобільного телефону «Nokia-TV-Phon» (3 грн.), монітору Samsung 81920 (5 грн.), рентгенівського апарату APMAH1 в розібраному стані в чотирьох ящиках.

Найдорожче коштує утилізація 9,5 літрів речовини, за запахом та кольором схожої на самогон – 171 грн.

У січні фірмі також замовили утилізацію десяти старих автомобілів за 21 500 грн. При цьому фірма мала заплатити замовнику за кольорові метали з утилізованих автомобілів з розрахунку 3,60 грн. за кілограм чорного металу, 65,40 грн. за латунь, 26,20 грн. за алюміній, 103,80 грн. за мідь.

Власником ТОВ Фірма «Алтей» через ПП «Еко-м» є Сергій Миколайович Борис.

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