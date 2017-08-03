«Укртранснафта» збільшить витрати на інформаційні послуги вдвічі, на юристів – вчетверо

ПАТ «Укртранснафта» запланувала в 2017 році збільшити чистий дохід на 10% до 3,86 млрд грн. При цьому, через зношення основних виробничих послуг собівартість надання послуг підприємством зросте на 26%.

Про це йдеться в проекті фінплану на 2017 рік, який за даними «Наших грошей» заплановано розглянути на засіданні урядового комітету 3 серпня.

Заплановано, що чистий фінрезультат підприємства складе 4,38 млрд грн., а виплати до державного та місцевих бюджетів зростуть в 2,3 рази (без урахування сплати дивідендів в 2016 році).

За даними підприємства, на ріст собівартості транспортування нафти вплине не тільки зношеність обладнання, а і ріст інфляції в країні. Попри це, рентабельність роботи складе 42%, що лише на 7% менше, нім минулого року.

В пояснювальній записці держпідприємство вказало, що в 2017 рік заплановане відновлення постачання каспійської нафти на Кременчуцький НПЗ, річний обсяг поставок запланований в 1,3 млн т. Також передбачений продаж 0,39 млн тон технологічної нафти на суму 4,54 млрд грн.

При узгоджені позицій Мінфін розкритикував заплановане збільшення видатків «Укртранснафтою». Наприклад, витрати на використання службових автомобілів зростуть на 41%, на аудиторські послуги – на 57%, консультаційні та інформаційні послуги – в два рази, а юридичні – в 4 рази, на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів – в 2,3 рази

Зростання витрат на обслуговування авто на підприємстві пояснили подорожчанням палива та підвищенням зарплати водіям, а збільшення витрат на юристів – великою кількістю судових справ та збільшенням позовних заяв. Загалом, цей рядок бюджету складе 5,4 млн грн.

Подвійний ріст бюджету на інформаційні послуги пояснили закупівлею інформації у «Agrus media Ltd», «Wordlscale» ДП «Держзовнішінформ» та ТМ «Карта» щодо цін на міжнародних ринках на продукцію та послуги. Мова йде про нафтові котирування, ціни на фрахт суден та транспортування сировини.

При узгоджені позицій Мінфін також вказав про заплановане збільшення капінвестицій вчетверо – до 1,54 млрд грн. Але детально більшість з цих інвестицій піде на капітальний ремонт, але підприємство не описало деталей цих робіт.

ПАТ «Укртранснафта» очолює Микола Гавриленко. Це колишній колишній директор та співвласник мережі автозаправок «Вік-ойл» Раніше він також був співвласником офшорної фірми «Turitella Corporation» разом з Андрієм Адамовським, Ігорем Філіпенком та Андрієм Малицьким. Довгий час через підконтрольний менеджмент «Укртранснафта» контролювалася групою «Приват».

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