«Укртрансгаз» підніме зарплату управлінцям до 37 тисяч – у п’ять разів більше від середньої по промисловості

Фінансовий план ПАТ «Укртрансгаз» на 2017 рік передбачає зростання видатків на оплату праці, але зарплату директора не оприлюднили.

Про це йдеться в документах про узгодження фінплану підприємства, який за даними «Наших грошей» виноситься на розгляд урядового комітету 3 серпня.

На оплату праці по всьому «Укртрансгазу» у 2017 році передбачено 3,72 млрд грн., в середньому 15 662 грн. на одного працівника в місяць.

На оплату праці 1962 представників адміністративно-управлінського персоналу передбачені видатки в середньому 37 239 грн. на одного працівника. Для 17 850 рядових працівників цей показник становить 13 292 грн.

Зарплата директора не оприлюднена і не врахована у загальних видатках на оплату праці працівників «Укртрансгазу», не зважаючи на те, що директорська посада включена у фінплан.

Зарплатні видатки 3,72 млрд грн. на третину перевищують видатки 2016 року – 2,94 млрд грн. При цьому загальна кількість працівників зменшується на вісімсот осіб – з 20 612 до 19 813.

Міністерство фінансів у протоколі узгодження позицій відмітило, що середньомісячна оплата праці адміністративно-управлінського персоналу «Укртрансгазу» (37 239 грн.) у 5,5 разів перевищує середню зарплату в Україні у промисловості (6 844 грн.).

Заплановано зниження обсягів транспортування газу на 23% – з 111,5 млрд кубометрів у 2016 році до 86,1 млрд у 2017 р. При цьому Мінфін зазначає, що передбачено збільшення на 32% обсягів газу на виробничо-технологічні потреби – з 2,6 млрд кубометрів у 2016 році до 3,5 млрд у 2017 р.

Мінфін також відмітив, що при запланованому чистому збитку передбачається збільшення витрат на капітальні інвестиції у 16 разів – з 2,47 млрд грн. торік до 39,59 млрд грн. поточного року. Основну суму витрат на капітальні інвестиції складають витрати на придбання буферного газу на суму 33,99 млрд грн. «Проте відсутні підтвердження щодо підстав здійснення зазначеної операції», відмічається з цього приводу у висновку урядових експертів (весь текст на фото нижче).

Також низку критичних зауважень виказало Міненерговугілля, де заступником міністра працює колишній керівник «Укртрансгазу» Ігор Прокопів.

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