НОВИНИ

03.08.2017

Мер Черкас прибрав з декларації Lexus за допомогою однопартійця та матері

Запізніле каяття у хабарництві не врятувало селищного голову від 7 років в’язниці

«Укртранснафта» збільшить витрати на інформаційні послуги вдвічі, на юристів – вчетверо

«Укрхімтрансаміак» запланував зменшення фінрезультату в 46 разів, але хоче шість Toyota Camry

Утилізацію конфіскованої пляшки «Baileys» замовили за 12,60 грн – вдвічі дорожче від знищення плазмового телевізору

Як юстиція спочатку продала «Жизнь животных Брэма» 1902 року, а потім замовила оцінку книжки

«Укртрансгаз» підніме зарплату управлінцям до 37 тисяч – у п’ять разів більше від середньої по промисловості

02.08.2017

Уряд підіймає мінімальну ціну горілки на 8% до 80 гривень за півлітри, бо виросли акцизи і ціни взагалі

Армія зекономила менше відсотка на зимових куртках за 97 мільйонів

Улюбленці дорожників поділили ще півмільярда на секретний ремонт траси Одеса-Рені

В Мирнограді держпідприємство трошки переплатило за кондиціонери

Тернопільський облавтодор приховав ціни найбільших угод щодо нафтопродуктів на 170 мільйонів

Ректор Одеського економічного університету не задекларував фірму дружини, продану менеджеру Григоришина

Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

«Прокладка» отримала ще 43 мільйони на послуги для Вільногірського комбінату

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

«Укртрансгаз» підніме зарплату управлінцям до 37 тисяч – у п’ять разів більше від середньої по промисловості

03 Серпня 2017

Фінансовий план ПАТ «Укртрансгаз» на 2017 рік передбачає зростання видатків на оплату праці, але зарплату директора не оприлюднили.

Про це йдеться в документах про узгодження фінплану підприємства, який за даними «Наших грошей» виноситься на розгляд урядового комітету 3 серпня.

На оплату праці по всьому «Укртрансгазу» у 2017 році передбачено 3,72 млрд грн., в середньому 15 662 грн. на одного працівника в місяць.

На оплату праці 1962 представників адміністративно-управлінського персоналу передбачені видатки в середньому 37 239 грн. на одного працівника. Для 17 850 рядових працівників цей показник становить 13 292 грн.

Зарплата директора не оприлюднена і не врахована у загальних видатках на оплату праці працівників «Укртрансгазу», не зважаючи на те, що директорська посада включена у фінплан.

Зарплатні видатки 3,72 млрд грн. на третину перевищують видатки 2016 року – 2,94 млрд грн. При цьому загальна кількість працівників зменшується на вісімсот осіб – з 20 612 до 19 813.

Міністерство фінансів у протоколі узгодження позицій відмітило, що середньомісячна оплата праці адміністративно-управлінського персоналу «Укртрансгазу» (37 239 грн.) у 5,5 разів перевищує середню зарплату в Україні у промисловості (6 844 грн.).

Заплановано зниження обсягів транспортування газу на 23% – з 111,5 млрд кубометрів у 2016 році до 86,1 млрд у 2017 р. При цьому Мінфін зазначає, що передбачено збільшення на 32% обсягів газу на виробничо-технологічні потреби – з 2,6 млрд кубометрів у 2016 році до 3,5 млрд у 2017 р.

Мінфін також відмітив, що при запланованому чистому збитку передбачається збільшення витрат на капітальні інвестиції у 16 разів – з 2,47 млрд грн. торік до 39,59 млрд грн. поточного року. Основну суму витрат на капітальні інвестиції складають витрати на придбання буферного газу на суму 33,99 млрд грн. «Проте відсутні підтвердження щодо підстав здійснення зазначеної операції», відмічається з цього приводу у висновку урядових експертів (весь текст на фото нижче).

Також низку критичних зауважень виказало Міненерговугілля, де заступником міністра працює колишній керівник «Укртрансгазу» Ігор Прокопів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Як юстиція спочатку продала «Жизнь животных Брэма» 1902 року, а потім замовила оцінку книжки
03 Серпня 2017

«Схема додаткових угод» завдяки НАБУ вперше дала тріщину
28 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

03.08.2017

Черкаси Мер Черкас прибрав з декларації Lexus за допомогою однопартійця та матері

Харків Запізніле каяття у хабарництві не врятувало селищного голову від 7 років в’язниці

Київщина Утилізацію конфіскованої пляшки «Baileys» замовили за 12,60 грн – вдвічі дорожче від знищення плазмового телевізору

Суми Як юстиція спочатку продала «Жизнь животных Брэма» 1902 року, а потім замовила оцінку книжки

02.08.2017

Одеса Улюбленці дорожників поділили ще півмільярда на секретний ремонт траси Одеса-Рені

Донецьк В Мирнограді держпідприємство трошки переплатило за кондиціонери

Тернопіль Тернопільський облавтодор приховав ціни найбільших угод щодо нафтопродуктів на 170 мільйонів

Одеса Ректор Одеського економічного університету не задекларував фірму дружини, продану менеджеру Григоришина

Дніпро Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

01.08.2017

Київщина ЧАЕС дала 73 мільйони на підстанцію з трансформаторами, вдвічі дорожчими за ціни «Укренерго»

Луганськ Фірма нардепа з Опоблоку без тендеру замінить вікна в палаці культури в Лисичанську

Вінниця Новачок подолав третину мільярда на таємному ремонті траси на Вінниччині за 187 мільйонів

Київщина Не сів у тюрму аукціоніст, який отримав хабар $147 тисяч за продаж приміщення у Василькові

Херсон Фірмі ще й заплатять 1 гривню за утилізацію конфіскованого спирту, якого вистачить на 65 тисяч пляшок горілки

Київ У Кличка дали чверть мільйона на підтримку не дуже популярного додатку для туристів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ