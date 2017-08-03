«Укрхімтрансаміак» запланував зменшення фінрезультату в 46 разів, але хоче шість Toyota Camry

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03 Серпня 2017

Фінансовий план державного підприємства «Укрхімтрансаміак» на поточний рік передбачає зростання витрат при різкому зниженні заробітків.

Про це йдеться в документах про узгодження фінплану підприємства, який за даними «Наших грошей» виноситься на розгляд урядового комітету 3 серпня.

В протоколі узгодження позицій Міністерство фінансів розкритикувало проект за те, що план по доходам держпідприємства на 2017 рік зменшуються на 29% або на 589 млн грн. у порівнянні з минулим. А витрати при цьому зростають на 3%, або на 46 млн грн. Через це планується зменшення чистого фінансового результату в 46 разів – до 14 млн грн.

Мінфін також вказує, що фінплан передбачає зменшення коефіцієнту рентабельності роботи «Укрхімтрансаміаку» у 33 рази, активів – у 45 разів, а виплати на користь держави зменшаться на 17%, або на 275,6 млн грн.

Незважаючи на погіршення фінансового становища та зменшення сплати податків, витрати на зв’язок зростають на 30%, на страхування майна загальногосподарського призначення з 1 тис грн. до 1,9 млн грн., на страхування загальногосподарського персоналу – в чотири рази.

Мінфін також розкритикував плани підприємства без пояснень залучити в кінці року 307 млн грн. кредитів, що в 15 разів більше факту минулого року.

Також Мінфін заявив про необхідність переглянути намір закупити шість автомобілів типу Toyota Camry на суму 4,6 млн грн. (половина суми – за рахунок залучених коштів). Також з частковим використанням кредитних коштів запланована закупівля двох Volkswagen Multivan за 3,3 млн грн., позашляховика Nissan X-Trail за 0,7 млн грн, комп’ютерної та побутової техніки та програмного обладнання на 7,7 млн грн.

Ці зауваження Мінфіна враховані не були.

В «Укрхімтрансаміку» заявили, що погіршення фінстановище пов’язане зі зменшенням обсягів транзиту російського аміаку та зменшення вартості його обслуговування. Також судовим рішенням було зменшено тариф на транспортування по всій відстані аміакопроводу. Крім того, ускладнили ситуацію штрафи та пеня, яка були накладені на підприємство через несвоєчасну сплату податків минулого року.

Зростання витрат на страхування та зв’язок держпідприємство пояснило подорожчанням послуг та необхідністю оформити певні види страхування для отримання кредитів.

Закупівлю коштовних авто пояснили необхідністю оновити застарілий автопарк, а мільйони на програмне забезпечення – рішенням РНБО про санкції, що змусило держпідприємства шукати альтернативу програмі 1С:Підприємство.

З лютого в.о. керівника «Укрхімтрансаміаку» є Ігор Трегубенко, який до цього був заступником директора компанії Віктора Бондіка. Бондік керував держпідприємством з часів Віктора Януковича і у березні 2017 року Генпрокуратура повідомила Бондіку про підозру. Також справу по розкраданням в «Укрхімтрансаміаку» починало НАБУ. В червні ГПУ та СБУ провели обшуки в «Укртрансаміці» в справі про розкрадання 230 млн грн. шляхом проведення удаваних тендерів.

В 2015 році тодішній міністр економіки Айварас Абромавічус заявив, що не може звільнити Бондіка через супротив нардепа Ігоря Кононенка (БПП), який завів на «Укрхімтрансаміак» своїх людей. У відповідь Кононенко заявив, що Бондік повинен бути звільненим через співпрацю з «сім’єю» екс-президента «Віктора Януковича.

«Деловая столица» називала Трегубенка наближеним до голови ради директорів російського ВАТ «Тольяттіазот», яке і заповнює аміакопровід російською продукцією.

В кінці минулого року уряд опублікував інформацію, що переможцем конкурсу на посаду директора «Укрхістрансаміаку» став менеджер  Павло Шебеста. Але результати відбору затверджені не були і 2 серпня Шебеста публічно звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням пояснити причини його непризначення.

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