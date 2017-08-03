Мер Черкас прибрав з декларації Lexus за допомогою однопартійця та матері

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко користується Lexus LX 570 2008 року випуску. Авто він не вніс до декларації по доходи, так як офіційно воно записане на матір мера. Про це пише видання «Кропива».

В попередніх деклараціях тоді Бондаренко вказав, що у власності родини є Lexus LX 570 2008 р.в.. Але вже зі звіту про доходи минулого року люксове авто зникло. Натомість з’явився дохід від продажу рухомого майна в сумі 149 тис грн. Хоча такий автомобіль на вторинному ринку сьогодні коштує біля мільйона.

У свою чергу депутат Чигиринської райради Сергій Ганенко (однопартієць Бондаренка по «Батьківщині») придбав ідентичний мерському Lexus LX 570 2008 року випуску також за 149 тис грн.

Ганенко також є директором низки підприємств, які записані на дружину депутата обласної ради від «Батьківщина» Сергія Гури, який також є заступником міського голови Черкас Бондаренка.

Нині сам Бондаренко користується автомобілем Lexus LX 570, але більш новим – вже 2012 року випуску. Таке авто в липні 2016 року було зареєстроване на його маму-пенсіонерку. Вартість такої моделі на вторинному ринку складає в районі 2,5 млн. грн.

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