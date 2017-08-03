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Генпрокурорський старожил приватизував 2 службові квартири і після звільнення купив ще 5 у центрі Києва

03 Серпня 2017

Колишній очільник Головного управління представництва в суді Генеральної прокуратури Олег Кучер за час перебування на посаді приватизував дві службових квартири. А невдовзі після звільнення він з дружиною став власником п’яти квартир у центрі Києва – повідомляє проект «Декларації».

Одну з квартир площею 63 кв. м. прокуратура надала Олегу Кучеру в 2003 році у якості службової, а в 2008-му її приватизувала дружина прокурора Інна. Нині у ній живе 28-річний син Олега Кучера Вадим. Він теж працює в прокуратурі – на посаді першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури №10.

У вересні 2014 року Олег Кучер приватизував ще одну державну квартиру площею 141 кв. м, що знаходиться у будинку бізнес-класу на бульварі Дружби народів 14-16.

У 2016 році він купив ще три квартири загальною площею близько 110 кв.м у будинку по вулиці Гоголівській 1-3, неподалік Центрального цирку. Його дружина володіє у цьому ж будинку 30-метровою квартирою і 260-ма «квадратами» нежитлових приміщень. Ціни на житлову нерухомість у цьому будинку стартують від $1300 за «квадрат», тому самі лише квартири подружжя Кучерів мають коштувати близько $180 тис. А нежитлові приміщення, згідно декларації Вадима Кучера за 2015 рік, обійшлися його матері в 2011-му в понад $30 тис.

Окрім цього, Інна Кучер має майже півгектара землі на березі річки Десни у Вишгородському районі, а Олег Кучер у 2015 році придбав квартиру площею 89 кв. м у самісінькому центрі Києва – у Михайлівському провулку, всього в 5 хвилинах ходьби від Майдану Незалежності. Згідно єдиного знайденого оголошення про продаж нерухомості у цьому будинку, ціна квадратного метра тут – $3,5 тис.. Тобто квартира екс-прокурора має коштувати понад $310 тисяч.

Син Вадим Кучер володіє гаражем площею 59 кв. м на Софіївській Борщагівці. На супутникових знімках видно, що він знаходиться на одному подвір’ї з будинком площею 547 кв. м, власницею якого також є Інна Кучер. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, він був їй подарований у 2011 році.

Із транспортних засобів Вадим Кучер володіє автомобілем Land Rover Discovery 2007 р. в., а його мати на початку 2016-го стала власницею чотирирічного Lexus LX 570. Також, згідно декларації Вадима Кучера за 2015 рік, вона володіла Mercedes-Benz ML-350, але чи зараз автівка продовжує знаходитися в її власності – невідомо.

Олег Кучер очолював Головне управління представництва в суді Генпрокуратури з листопада 2005 по липень 2014 року. Не зважаючи на значний стаж роботи в старій системі, його було звільнено не одразу після зміни влади. Зайнявши посаду першого заступника у власному відділі, Кучер встиг навіть взяти участь у розслідуваннях злочинів попередньої влади.

Зокрема, у квітні 2014 року на брифингу він повідомив про завершення перевірки відносно законності передачі в оренду землі під «Межигір’ям».

Прізвище Кучера також було в списку тих, кого відмовився люструвати Генпрокурор Віталій Ярема. Врешті решт, Олег Кучер був звільнений 1 грудня 2014 року.

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