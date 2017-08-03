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Держгеонадр хоче позбавити Новинського дозволу на видобуток газу

03 Серпня 2017

Державна служба геології та надр України зупинила для ПАТ «Укргазвидобуток» дію спецдозволу на видобуток природного газу на Островерхівському родовоищі в Харківській області.

Про це йдеться в наказі №332 від 28 липня (з додатком), який підписав тимчасово виконуючий обов’язки голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

Про причини призупинення дії спецдозволу в наказі не вказано, зазначено лише, що підставою для такого рішення стало порушення газодобувачем умов користування надрами. Протягом 30 днів фірма повинна ліквідувати порушення. Якщо цього не буде зробелно, Держгеонадр буде просити суд анулювати спецдозвіл.

«Укргазвидобуток» контролюється «Смарт-холдингом» народного депутата Вадима Новинського (Опозиційний блок). Компанія входить до топ-20 газодобувачів України, вона володіє спеціальним дозволом на промислову розробку Островерхівського газоконденсатного родовища  терміном дії до 2027 року.

В травні уряд призначив в.о. голови Держгеонадр Олега Кирилюка, який до того очолював ДАБІ в Житомирській області. Саме по округу в Житомирській області було обрано народним депутатом Бориса Розенблата (БПП), якого Генеральна прокуратура звинувачує в отриманні хабара за вирішення питання з отримання приватною компанією спецдозволу на видобуток бурштину. В цій справі також проходить інший нардеп –  Максим Поляков, якого звинувачують в отриманні неправомірної вигоди. В рамках цієї справи в червні Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Держгеонадр.

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