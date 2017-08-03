Армія скупилась штанами на 65 мільйонів у півтора рази дорожче, ніж СБУ в січні

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Уряд підіймає мінімальну ціну горілки на 8% до 80 гривень за півлітри, бо виросли акцизи і ціни взагалі

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03 Серпня 2017

Міністерство оборони України 12 червня і 5 липня за результатами тендерів уклало вісім угод про поставку штанів на загальну суму 64,52 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 41 тис вітровологозахисних зимових штанів першого виду 2017 р. в. за ТУ 14.1-135-00034022-2016 по 858-861 грн. Їх мають поставити до жовтня у військові частини по всій Україні.

У червні Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» купив маленьку партію таких штанів за цими ж техумовами на 9% дешевше – по 785 грн.

У січні Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України придбав такі штани за армійськими ТУ в півтора рази дешевше – по 561 грн. Договори інституту і СБУ передбачають доставку за адресами замовників у Києві.

Сума угод Міноборони на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 64,61 млн грн.

Житомирському ТОВ «Тусмо» Віктора та Лариси Смолинець замовили 19 тис штанів на 16,32 млн грн., а запорізькому ТОВ «Торговий дім «Мік Трейд» Сергія Шаповалова – 15 тис штанів на 12,91 млн грн.

ТОВ «Виробнича організація «Харків» Віти Фелонюк і Валентини Якименко за 11 тис штанів заплатять 9,47 млн грн. Компанія є правонаступником «Виробниче об’єднання «Харків», де правління очолював Марк Винарський. Його родич Олександр Винарський володіє ТОВ «ТК-Синтез» разом з Олександром Соколовським – віце-президентом Конфедерації роботодавців України, президентом Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром».

У 2015 р. суд відмовив у позові військового прокурора до «ВО «Харків» про стягнення 1,22 млн грн. за поставку неякісного товару в/ч 3078 – теж через необґрунтованість. Військові відібрали на аналіз зразки одягу виробництва «Олтексу», хоча за угодою «ВО «Харків» поставляло власну продукцію з відповідним маркуванням.

Крім того, київському ПОГ «Моноліт-Бізнес» за 11 тис штанів дали 9,46 млн грн.

Фірма належить ВОІ «Союз організацій інвалідів України» В’ячеслава Рябченка, Олександра Сітенка і Альберта Корнєєва.

Столичне ПрАТ «Астра Люкс» без конкуренції за 10 тис штанів отримало 8,61 млн грн.

Його кінцевим бенефіціаром і директором є Ольга Сергєєва. Раніше вона була заступницею голови Солом’янської районної організації Партії регіонів, яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ) та екс-нардеп Максим Луцький.

Ілля Кротенко писав у газеті «Дзеркало тижня», що керівництво НАУ до 2014 р. змушувало студентів під страхом відрахування купувати форму від «Астра Люксу».

За даними ЗМІ, Сергєєва була реальною власницею ТОВ «Формстиль», яке разом з «Астра люкс» часто було єдиними учасниками тендерів на пошив одягу.

Київське ТОВ «Олтекс» Ганни Огаренко поставить 9 тис штанів на 7,75 млн грн.

У 2015 р. військовий прокурор Київського гарнізону вимагав від фірми повернути 1,30 млн грн. за неякісні літні костюми, поставлені військовій частині 3078 Нацгвардії. Суд не задовольнив позов через недоведеність претензій.

У торгах за окремими лотами також брали участь ТОВ «АнВа», ТОВ «Торнадо», ТОВ «Монітор» і ТОВ «Абіт-Текс».

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