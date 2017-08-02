Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

Новомосковська райдержадміністрація 20 липня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Добробут» на послуги з оцінки земельної ділянки Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області. Вартість угоди склала 1 копійку. Про це повідомляється в системі «Прозорро«.

Замовлено оцінку ділянки площею 6,04 га (кадастровій номер 1223285000:03:051:0024), яку ТОВ «Гроперс» орендує для обслуговування дитячого оздоровчого табору. Назва табору не повідомляється, в Орловщині є кілька баз.

Від оцінки «Добробута» залежатиме яку суму буде платити «Гроперс» за оренду цієї ділянки.

В тендері очікуваною вартість 100 тис грн. взяли десять компаній і за результатами аукціону вартість послуг впала у 10 мільйонів разів – до однієї копійки.

Відразу дві фірми в останньому раунді впали по ціні до найменшої з можливих цін, а перемога дісталась тій, яка першою зробила цей крок.

ТОВ «Гроперс» зі статутним капіталом 1 млн грн. зареєстровано у Дніпрі по вул. Косіора, 1а. Засновником виступає Ксенія Шипуліна, керівником є Марина Нічіпорук. Раніше ця фірма називалась «Торговий дім братів Дубинських» і належала Володимиру і Леоніду Дубинським. Брати також контролювали низку компаній, які за даними «Бюро.UA« монопольно отримували значні підряди на ремонт об’єктів ЖКГ в Дніпропетровській області.

ТОВ «Добробут» с села Недайвода Криворізького району записано на Василя Фоломєєва. Раніше засновниками були Андрій і Тетяна Баранови.

ТОВ «Верхньодніпровське землевпорядне підприємство», яке до останнього конкурувало з переможцем торгів, належить Віктору Соцкову і Тетяні Уваровій.

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