НОВИНИ

02.08.2017

Армія зекономила менше відсотка на зимових куртках за 97 мільйонів

Улюбленці дорожників поділили ще півмільярда на секретний ремонт траси Одеса-Рені

В Мирнограді держпідприємство трошки переплатило за кондиціонери

Тернопільський облавтодор приховав ціни найбільших угод щодо нафтопродуктів на 170 мільйонів

Ректор Одеського економічного університету не задекларував фірму дружини, продану менеджеру Григоришина

Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

«Прокладка» отримала ще 43 мільйони на послуги для Вільногірського комбінату

01.08.2017

ЧАЕС дала 73 мільйони на підстанцію з трансформаторами, вдвічі дорожчими за ціни «Укренерго»

Фірма нардепа з Опоблоку без тендеру замінить вікна в палаці культури в Лисичанську

Новачок подолав третину мільярда на таємному ремонті траси на Вінниччині за 187 мільйонів

Не сів у тюрму аукціоніст, який отримав хабар $147 тисяч за продаж приміщення у Василькові

Фірмі ще й заплатять 1 гривню за утилізацію конфіскованого спирту, якого вистачить на 65 тисяч пляшок горілки

У Кличка дали чверть мільйона на підтримку не дуже популярного додатку для туристів

Свати Грицака купили 4 квартири невдовзі по його призначенні головою СБУ

Вільногірський ГМК замовив улюбленцям Журила самоскидів БелАЗ ще на 62 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

02 Серпня 2017

Новомосковська райдержадміністрація 20 липня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Добробут» на послуги з оцінки земельної ділянки Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області. Вартість угоди склала 1 копійку. Про це повідомляється в системі «Прозорро«.

Замовлено оцінку ділянки площею 6,04 га (кадастровій номер 1223285000:03:051:0024), яку ТОВ «Гроперс» орендує для обслуговування дитячого оздоровчого табору. Назва табору не повідомляється, в Орловщині є кілька баз.

Від оцінки «Добробута» залежатиме яку суму буде платити «Гроперс» за оренду цієї ділянки.

В тендері очікуваною вартість 100 тис грн. взяли десять компаній і за результатами аукціону вартість послуг впала у 10 мільйонів разів – до однієї копійки.

Відразу дві фірми в останньому раунді впали по ціні до найменшої з можливих цін, а перемога дісталась тій, яка першою зробила цей крок.

ТОВ «Гроперс» зі статутним капіталом 1 млн грн. зареєстровано у Дніпрі по вул. Косіора, 1а. Засновником виступає Ксенія Шипуліна, керівником є Марина Нічіпорук. Раніше ця фірма називалась «Торговий дім братів Дубинських» і належала Володимиру і Леоніду Дубинським. Брати також контролювали низку компаній, які за даними «Бюро.UA« монопольно отримували значні підряди на ремонт об’єктів ЖКГ в Дніпропетровській області.

ТОВ «Добробут» с села Недайвода Криворізького району записано на Василя Фоломєєва. Раніше засновниками були Андрій і Тетяна Баранови.

ТОВ «Верхньодніпровське землевпорядне підприємство», яке до останнього конкурувало з переможцем торгів, належить Віктору Соцкову і Тетяні Уваровій.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Схема додаткових угод» завдяки НАБУ вперше дала тріщину
28 Липня 2017

Сус як лакмус реформ в Апеляційному суді Києва
28 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

02.08.2017

Одеса Улюбленці дорожників поділили ще півмільярда на секретний ремонт траси Одеса-Рені

Донецьк В Мирнограді держпідприємство трошки переплатило за кондиціонери

Тернопіль Тернопільський облавтодор приховав ціни найбільших угод щодо нафтопродуктів на 170 мільйонів

Одеса Ректор Одеського економічного університету не задекларував фірму дружини, продану менеджеру Григоришина

Дніпро Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

01.08.2017

Київщина ЧАЕС дала 73 мільйони на підстанцію з трансформаторами, вдвічі дорожчими за ціни «Укренерго»

Луганськ Фірма нардепа з Опоблоку без тендеру замінить вікна в палаці культури в Лисичанську

Вінниця Новачок подолав третину мільярда на таємному ремонті траси на Вінниччині за 187 мільйонів

Київщина Не сів у тюрму аукціоніст, який отримав хабар $147 тисяч за продаж приміщення у Василькові

Херсон Фірмі ще й заплатять 1 гривню за утилізацію конфіскованого спирту, якого вистачить на 65 тисяч пляшок горілки

Київ У Кличка дали чверть мільйона на підтримку не дуже популярного додатку для туристів

Київ Свати Грицака купили 4 квартири невдовзі по його призначенні головою СБУ

31.07.2017

Запоріжжя «Альтком» отримав мільярд на секретний ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь

Чернівці «Великодушний» голова села відбувся штрафом за хабар по земельному питанню

Київ Замдиректор «Украероруху» не задекларував квартири дружини в елітній новобудові Києва на 17 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ