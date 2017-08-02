В Мирнограді держпідприємство трошки переплатило за кондиціонери

Донецька філія державного підприємства «Регіональні електричні мережі» (м. Мирноград, Донецька область) 28 липня за неконкурентною процедурою уклала договір з ФОП Кобяков Сергій Вікторович про закупівлю кондиціонерів на суму 38,70 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозоро».

Підприємець поставить два кондиціонери «Sensei FTE – 66TW(24) по 15 тис грн./шт. Ця ціна не включає ПДВ, бо ФОП Кобяков не є його платником.

Також замовник заплатить ще додатково по 4 350 грн. за доставку, кріплення та монтаж кожного з кондиціонерів.

Таким чином, купівля та встановлення одного кондиціонеру коштує 19,35 тис грн.

Інтернет магазини пропонують цю марку кондиціонеру за цінами від 11,05 грн. до 13,48 грн./шт. Вартість доставки в середньому обійдеться в 200 грн., а вартість монтажу – до 2000 грн. Таким чином. Максимальна вартість кондиціонеру при купівлі в інтернет-магазині складе 16,66 тис грн, що на 23% дешевше, ніж замовила філія ДП «Регіональні електричні мережі».

ФОП Кобяков Сергій Вікторович зареєстрований підприємцем в 2004 р. та провадить свою діяльність в м. Мирнограді. Його брат Кобяков Олексій Вікторович є головою Ради підприємців та членом виконкому Мирноградської міської ради.

Донецьку філію ДП «Регіональні електричні мережі» очолює Вагіс Володимир Володимирович. В декларації за 2016 р. він вказав, що має у власності житловий будинок та земельну ділянку у смт. Велика Новосілка, квартиру у Мар’їнці. Його дружині належить земельна ділянка та будинок у Мирнограді, а також легковий автомобіль Nissan Qashgai 2012 р.в.

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