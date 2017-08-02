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Улюбленці дорожників поділили ще півмільярда на секретний ремонт траси Одеса-Рені

02 Серпня 2017

Служба автомобільних доріг в Одеській області 31 липня за результатами тендерів уклала дев’ять угод про поточний середній ремонт автодороги державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) на загальну суму 550,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року виконають роботи на відрізках траси загальною довжиною 43,3 км.

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна отримало майже половину всіх коштів – 268,46 млн грн. Фірма відремонтує такі ділянки траси:

  • за 74,38 млн грн. – км 184+000 – км 190+000 довжиною 6 км,
  • за 66,04 млн грн. – км 166+000 – км 171+000 довжиною 5 км,
  • за 65, 28 млн грн. – км 145+000 – км 150+000 довжиною 5 км,
  • за 62,76 млн грн. – км 161+000 – км 166+000 довжиною 5 км.

Раніше «БК «Дорлідер» належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

ТОВ «Евродор» Наталії та Геворга Авєтісяна дадуть ще 146,11 млн грн., а саме:

  • 77,75 млн грн. – на ділянку км 197+000 – км 203+169 довжиною 6,2 км,
  • 68,36 млн грн. – на ділянку км 258+500 – км 264+000 довжиною 5,5 км.

Батько Геворга Авєтісяна Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської райради від Партії регіонів.

ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова заплатять 136,30 млн грн., зокрема:

  • 54,19 млн грн. – на ділянку км 171+000 – км 175+000 довжиною 4 км,
  • 49,04 млн грн. – на ділянку км 193+000 – км 197+000 довжиною 4 км,
  • 33,07 млн грн. – на ділянку км 203+169 – км 205+769 довжиною 2,6 км.

В усіх випадках середня вартість ремонту складає 12-14 млн грн. за кілометр. Нещодавно Одеська САД замовляла ремонт інших відрізків цієї ж траси по 12-15 млн грн. за кілометр.

Як і тоді, підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

За всіма договорами, гарантійний строк на земляне полотно і заміну всіх шарів покриття зі збереженням чи підсиленням основи складає десять років, на штучні споруди за видами робіт – п’ять років, на поверхневі обробки і тонкошарове покриття з емульсійно-мінеральних та асфальтобетонних сумішей поверх наявного дорожнього одягу – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік.

На заробітну плату і прибуток всюди виділено менше, ніж по піввідсотка.

Переможці змагалися переважно між собою. Лише на найбільшому тендері єдиним конкурентом було ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» Князя і Роберта Хачатрянів.

Формальна економія склала 4% від загальної очікуваної вартості в 573,75 млн грн.

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