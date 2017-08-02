Улюбленці дорожників поділили ще півмільярда на секретний ремонт траси Одеса-Рені

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
02 Серпня 2017
Служба автомобільних доріг в Одеській області 31 липня за результатами тендерів уклала дев’ять угод про поточний середній ремонт автодороги державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) на загальну суму 550,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2018 року виконають роботи на відрізках траси загальною довжиною 43,3 км.
ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна отримало майже половину всіх коштів – 268,46 млн грн. Фірма відремонтує такі ділянки траси:
Раніше «БК «Дорлідер» належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.
ТОВ «Евродор» Наталії та Геворга Авєтісяна дадуть ще 146,11 млн грн., а саме:
Батько Геворга Авєтісяна Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської райради від Партії регіонів.
ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова заплатять 136,30 млн грн., зокрема:
В усіх випадках середня вартість ремонту складає 12-14 млн грн. за кілометр. Нещодавно Одеська САД замовляла ремонт інших відрізків цієї ж траси по 12-15 млн грн. за кілометр.
Як і тоді, підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
За всіма договорами, гарантійний строк на земляне полотно і заміну всіх шарів покриття зі збереженням чи підсиленням основи складає десять років, на штучні споруди за видами робіт – п’ять років, на поверхневі обробки і тонкошарове покриття з емульсійно-мінеральних та асфальтобетонних сумішей поверх наявного дорожнього одягу – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік.
На заробітну плату і прибуток всюди виділено менше, ніж по піввідсотка.
Переможці змагалися переважно між собою. Лише на найбільшому тендері єдиним конкурентом було ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» Князя і Роберта Хачатрянів.
Формальна економія склала 4% від загальної очікуваної вартості в 573,75 млн грн.
Tеги | Дороги
«Схема додаткових угод» завдяки НАБУ вперше дала тріщину
28 Липня 2017
Сус як лакмус реформ в Апеляційному суді Києва
28 Липня 2017