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02.08.2017

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01.08.2017

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Тернопільський облавтодор приховав ціни найбільших угод щодо нафтопродуктів на 170 мільйонів

02 Серпня 2017

ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у першому півріччі 2017 року уклало 26 угод про закупівлю нафтопродуктів на загальну суму 169,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • Київське ТОВ «Бітекс» Олександра Шаргородського і Наталії Прокопчук отримало найбільше замовлень на 113,10 млн грн.

Найбільший договір про поставку бітуму дорожнього БНД 60/90 (90/130) (70/100), бензину, дизельного палива і важкої смоли для дорожнього будівництва на 106,50 млн грн. був підписаний 5 січня, а оприлюднений лише в липні. У ньому немає специфікації з цінами за тонну, що не дозволяє порівняти їх з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

  • Місцевому ТОВ «Магістр-Д» Олега і Світлани Джумаг відписали ще 52,35 млн грн.

Найбільший договір про поставку бензинів А-92 та А-95 і дизпалива на 46,80 млн грн. теж підписали в січні й опублікували нещодавно. У ньому так само не вказані ціни за тонну.

  • ПМП «Юстас» тернопільця Назара Лівіцького замовили бітумної емульсії на 4,18 млн грн.

У січні тип ЕКШ коштував 11 тис грн./т, а в червні тип ЕКШ-60 – 10 29611 621 грн./т із ПДВ та доставкою у філії замовника по всій області.

На червневому тендері Полтавської САД  емульсію бітумну дорожню ЕКШ-60 замовили по 6 668 грн./т. без доставки і ПДВ. З урахуванням податку це дорівнювало 8 002 грн./т.

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Дніпро Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

01.08.2017

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