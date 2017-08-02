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Ректор Одеського економічного університету не задекларував фірму дружини, продану менеджеру Григоришина

02 Серпня 2017

Ректор Одеського національного економічного університету Михайло Звєряков в декларації за 2016 рік не вказав внесок дружини до статутного фонду ТОВ «КУА “Гіз Капітал”» розміром 6 млн грн. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

ТОВ «КУА “Гіз Капітал”» заснували у березні 2015 року дружина ректора Наталія Звєрякова та депутат Одеської міськради від «Опозиційного блоку» Оксана Гончарук. Початково частки власності були розподілені між Звєряковою та Гончарук у співвідношення 1 до 5, однак станом на кінець 2016 року у статутному фонді товариства було 6 млн грн Звєрякової (80%) та 1,5 млн грн Гончарук (20%).

Як стало відомо з приміток до фінансової звітності компанії за 2015 рік, у перший рік діяльності «Гіз Капітал» не здійснювало управління активами інвестиційних фондів, а надавало консультаційні послуги щодо можливості їх створення.

Власники ТОВ «КУА “Гіз Капітал”» змінились у червні цього року. 26 червня до ЄДР внесли зміни щодо керівника компанії, а 27 – щодо власників. Бенефіціаром став Андрій Чернухін, а питаннями менедженту зайнялась Олена Ярмощук.

Андрій Чернухін – військовий пенсіонер, раніше працював заступником директора ТОВ «Глобал Енерджi» з орбіти російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Згідно з даними Smida, Чернухін є акціонером та членом наглядової ради ПАТ «Запорізький кабельний завод», яке контролюють ТОВ «Запорiжтрансформатор» з групи «Енергетичний стандарт» Григоришина та ПЗНВIФ «Четвертий» ТОВ «КУА “Сварог Ессет Менеджмент”», де торік проводили обшуки щодо махінацій з інвестпрограмами «Полтаваобленерго».

Контрольний пакет КУА «Сварог Ессет Менеджмент», 99,9%, належить компанії «Energy Standard Fund Ltd» (Кіпр), 0,10% тримає Максим Марков, якого раніше називали головним юристом Григоришина. Бенефіціарним власником фірми є однокласник Григоришина Леонід Пивоваров.

«Energy Standard Fund Ltd» є бенефіціаром офшорних кіпрських компаній Larva Investments limited і Bikontia Enterprises Limited, які є акціонерами «Полтаваобленерго», «Чернігівобленерго», «Сумиобленерго», «Тернопільобленерго». «Bikontia Enterprises Limited» також володіє 12,31% «Запоріжжяобленерго».

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01.08.2017

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