НОВИНИ

02.08.2017

Армія зекономила менше відсотка на зимових куртках за 97 мільйонів

Улюбленці дорожників поділили ще півмільярда на секретний ремонт траси Одеса-Рені

В Мирнограді держпідприємство трошки переплатило за кондиціонери

Тернопільський облавтодор приховав ціни найбільших угод щодо нафтопродуктів на 170 мільйонів

Ректор Одеського економічного університету не задекларував фірму дружини, продану менеджеру Григоришина

Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

«Прокладка» отримала ще 43 мільйони на послуги для Вільногірського комбінату

01.08.2017

ЧАЕС дала 73 мільйони на підстанцію з трансформаторами, вдвічі дорожчими за ціни «Укренерго»

Фірма нардепа з Опоблоку без тендеру замінить вікна в палаці культури в Лисичанську

Новачок подолав третину мільярда на таємному ремонті траси на Вінниччині за 187 мільйонів

Не сів у тюрму аукціоніст, який отримав хабар $147 тисяч за продаж приміщення у Василькові

Фірмі ще й заплатять 1 гривню за утилізацію конфіскованого спирту, якого вистачить на 65 тисяч пляшок горілки

У Кличка дали чверть мільйона на підтримку не дуже популярного додатку для туристів

Свати Грицака купили 4 квартири невдовзі по його призначенні головою СБУ

Вільногірський ГМК замовив улюбленцям Журила самоскидів БелАЗ ще на 62 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

«Прокладка» отримала ще 43 мільйони на послуги для Вільногірського комбінату

02 Серпня 2017

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 31 липня за результатами тендерів замовила ТОВ «Імекс Мінералс» послуг на свої території та на Східній ділянці Малишевського родовища на загальну суму 42,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За 30,58 млн грн. до кінця року надаватимуть послуги допоміжної техніки, перелік якої із цінами за машино-годину можна побачити у таблиці нижче. Субпідрядниками стануть вільногірське ТОВ «Гидроспецмонтаж» Ірини Тимченко та Наталі Тарасевич і закарпатське ТОВ «ВАГО.» Василя Горвата.

Ще 12,29 млн грн. піде на послуги зі знімання шару ґрунту обсягом 350 тис куб. м у середньому по 35,10 грн. за кубометр. Ґрунт будуть переміщувати на відстань 0,1-2,5 км.

Цьогоріч у червні ціна для комбінату від «Імекс Мінералс» становила 34,62 грн./куб. м, а в грудні 2016 року – 32,14 грн./куб. м.

За кошторисом, робота бульдозера потужністю 79 кВт (108 к. с.) обійдеться у 206 грн. за машино-годину. Стільки ж вона коштувала на травневому тендері КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Донецької обласної ради щодо будівництва сміттєзвалища.

Нині за більший підряд змагалось лише криворізьке ТОВ «Славія Лтд» Ігоря Шуліги та Андрія Сакуна, а за менший – криворізьке ПП «Компонент Плюс» Валерія, Вадима і Дмитра Проноз на чолі з Олександром Шинкарьовим. Вадим Проноза є депутатом Металургійної районної у місті Кривому Розі ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Обидва суперники не вперше програють торги ОГХК фірмі «Імекс Мінералс».

Ніхто не знижував ціни під час аукціонів. В результаті на тендері щодо техніки формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 0,07%, а щодо ґрунту – 12%.

Власником столичної «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с. Чайки під Києвом. Із травня нею керує криворожець Віталій Кравченко.

За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників.

Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 911,16 млн грн.

Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 року порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та її контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».

Найменування техніки Ціна, грн./маш.-год. із ПДВ та паливом підрядника
Екскаватор на колісному ході, об’єм ковшу 1,2-2,0 куб. м CAT 315 623,16
Екскаватор гусеничний, об’єм ковшу не менше 1,8 куб. м, CAT 235D 1 454,16
Бульдозер CAT D6R, D7R, Komatsu D155, Т-170, Т-130 696,48
Грейдер (кар’єрний) ДЗ-98 586,56
Автомобіль-самоскид КрАЗ, вантажопідйомність не менше 12 тон 571,824
Автомобіль-самоскид МАЗ, вантажопідйомність не менше 20 тон 571,824
Навантажувач фронтальний, об’єм ковшу не менше 3,4 куб. м JCB 456,

SW L-34

 647,64
Кран автомобільний КС-4571-1, вантажопідйомність не менше 16 тон 476,52
Автовишка ВС-222-01, максимальна висота підйому 22 метри 476,52

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Схема додаткових угод» завдяки НАБУ вперше дала тріщину
28 Липня 2017

Сус як лакмус реформ в Апеляційному суді Києва
28 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

02.08.2017

Одеса Улюбленці дорожників поділили ще півмільярда на секретний ремонт траси Одеса-Рені

Донецьк В Мирнограді держпідприємство трошки переплатило за кондиціонери

Тернопіль Тернопільський облавтодор приховав ціни найбільших угод щодо нафтопродуктів на 170 мільйонів

Одеса Ректор Одеського економічного університету не задекларував фірму дружини, продану менеджеру Григоришина

Дніпро Землевпорядники знизили ціну тендеру у 10 мільйонів разів аби оцінити 6 гектарів рідної фірми Дубинських

01.08.2017

Київщина ЧАЕС дала 73 мільйони на підстанцію з трансформаторами, вдвічі дорожчими за ціни «Укренерго»

Луганськ Фірма нардепа з Опоблоку без тендеру замінить вікна в палаці культури в Лисичанську

Вінниця Новачок подолав третину мільярда на таємному ремонті траси на Вінниччині за 187 мільйонів

Київщина Не сів у тюрму аукціоніст, який отримав хабар $147 тисяч за продаж приміщення у Василькові

Херсон Фірмі ще й заплатять 1 гривню за утилізацію конфіскованого спирту, якого вистачить на 65 тисяч пляшок горілки

Київ У Кличка дали чверть мільйона на підтримку не дуже популярного додатку для туристів

Київ Свати Грицака купили 4 квартири невдовзі по його призначенні головою СБУ

31.07.2017

Запоріжжя «Альтком» отримав мільярд на секретний ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь

Чернівці «Великодушний» голова села відбувся штрафом за хабар по земельному питанню

Київ Замдиректор «Украероруху» не задекларував квартири дружини в елітній новобудові Києва на 17 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ