«Прокладка» отримала ще 43 мільйони на послуги для Вільногірського комбінату

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
02 Серпня 2017
Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 31 липня за результатами тендерів замовила ТОВ «Імекс Мінералс» послуг на свої території та на Східній ділянці Малишевського родовища на загальну суму 42,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
За 30,58 млн грн. до кінця року надаватимуть послуги допоміжної техніки, перелік якої із цінами за машино-годину можна побачити у таблиці нижче. Субпідрядниками стануть вільногірське ТОВ «Гидроспецмонтаж» Ірини Тимченко та Наталі Тарасевич і закарпатське ТОВ «ВАГО.» Василя Горвата.
Ще 12,29 млн грн. піде на послуги зі знімання шару ґрунту обсягом 350 тис куб. м у середньому по 35,10 грн. за кубометр. Ґрунт будуть переміщувати на відстань 0,1-2,5 км.
Цьогоріч у червні ціна для комбінату від «Імекс Мінералс» становила 34,62 грн./куб. м, а в грудні 2016 року – 32,14 грн./куб. м.
За кошторисом, робота бульдозера потужністю 79 кВт (108 к. с.) обійдеться у 206 грн. за машино-годину. Стільки ж вона коштувала на травневому тендері КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Донецької обласної ради щодо будівництва сміттєзвалища.
Нині за більший підряд змагалось лише криворізьке ТОВ «Славія Лтд» Ігоря Шуліги та Андрія Сакуна, а за менший – криворізьке ПП «Компонент Плюс» Валерія, Вадима і Дмитра Проноз на чолі з Олександром Шинкарьовим. Вадим Проноза є депутатом Металургійної районної у місті Кривому Розі ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Обидва суперники не вперше програють торги ОГХК фірмі «Імекс Мінералс».
Ніхто не знижував ціни під час аукціонів. В результаті на тендері щодо техніки формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 0,07%, а щодо ґрунту – 12%.
Власником столичної «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с. Чайки під Києвом. Із травня нею керує криворожець Віталій Кравченко.
За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників.
Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 911,16 млн грн.
Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 року порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та її контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».
|Найменування техніки
|Ціна, грн./маш.-год. із ПДВ та паливом підрядника
|Екскаватор на колісному ході, об’єм ковшу 1,2-2,0 куб. м CAT 315
|623,16
|Екскаватор гусеничний, об’єм ковшу не менше 1,8 куб. м, CAT 235D
|1 454,16
|Бульдозер CAT D6R, D7R, Komatsu D155, Т-170, Т-130
|696,48
|Грейдер (кар’єрний) ДЗ-98
|586,56
|Автомобіль-самоскид КрАЗ, вантажопідйомність не менше 12 тон
|571,824
|Автомобіль-самоскид МАЗ, вантажопідйомність не менше 20 тон
|571,824
|Навантажувач фронтальний, об’єм ковшу не менше 3,4 куб. м JCB 456,
SW L-34
|647,64
|Кран автомобільний КС-4571-1, вантажопідйомність не менше 16 тон
|476,52
|Автовишка ВС-222-01, максимальна висота підйому 22 метри
|476,52
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