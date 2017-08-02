Уряд підіймає мінімальну ціну горілки на 8% до 80 гривень за півлітри, бо виросли акцизи і ціни взагалі

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
02 Серпня 2017
Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Це передбачено проектом постанови «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957».
За даними «Наших грошей», проект винесено на розгляд урядового комітету 3 серпня Міністерством економіки та розвитку.
Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 8-11%; віскі, ром та джин – на 4%; коньяк (бренді) – на 3-6; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути – на 2%.
Це означає, що мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки має бути 79,55 грн, а тризіркового коньяку – 119,46 грн.
Останній раз уряд підіймав мінімальні ціни у листопаді 2016 року. Після того були підвищені акцизи на горілку на 20%, на коньяк на 17,6%, на кріплені вина – на 12%.
Також у експертному висновку до проекту постанови вказано, що індекс споживчих цін за друге півріччя 2016 року становив 119,2% проти 105,9%, що враховувався при розрахунку діючого розміру мінімальних цін.
«Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв», – йдеться у висновку урядових експертів.
|2008
|2017
|Код виробів згідно з УКТЗЕД
|Опис товару
|Мінімальна ціна
за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень
|Роздрібна
ціна,
гривень
|Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень
|Роздрібна
ціна,
гривень
|оптово-відпускна
|роздрібна
|оптово-відпускна
|роздрібна
|2208 60,
|Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші
|225
|348,9
|268,67
|397,76
|2208 70,
|2208 90
|2208 30
|Віскі
|570
|750
|608
|799
|2208 40
|Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини
|570
|750
|608
|799
|2208 50
|Джин та ялівцева настоянка
|570
|750
|608
|799
|2208 20
|Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду:
|коньяк (бренді) три зірочки
|336,22
|524,5
|386,98
|597,30
|коньяк (бренді) чотири зірочки
|352,24
|549,5
|412,85
|645,17
|коньяк (бренді) п’ять зірочок
|384,29
|599,5
|495,95
|692,60
|інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі
|336,22
|524,5
|386,98
|597,30
|бренді ординарні, горілки виноградні
|313,78
|489,5
|374,04
|549,84
|2206
|Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями
|247,26
|385,75
|289,67
|450,15
|2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00
|Сидр і перрі (без додавання спирту)
|28,47
|Тільки зброджені напої, одержані в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додавання спирту)
|28,47
|2204 (крім…)
|Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л
|33
|37,00
|2204 (крім…)
|Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л
|42
|45,00
|2205
|Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л
|42
|45
|2204 10,…
|Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л
|69,9
|79,19
Tеги | Уряд, Харчування
«Схема додаткових угод» завдяки НАБУ вперше дала тріщину
28 Липня 2017
Сус як лакмус реформ в Апеляційному суді Києва
28 Липня 2017