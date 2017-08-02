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Уряд підіймає мінімальну ціну горілки на 8% до 80 гривень за півлітри, бо виросли акцизи і ціни взагалі

02 Серпня 2017

Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Це передбачено проектом постанови «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957».

За даними «Наших грошей», проект винесено на розгляд урядового комітету 3 серпня Міністерством економіки та розвитку.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 8-11%; віскі, ром та джин – на 4%; коньяк (бренді) – на 3-6; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути – на 2%.

Це означає, що мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки має бути 79,55 грн, а тризіркового коньяку – 119,46 грн.

Останній раз уряд підіймав мінімальні ціни у листопаді 2016 року. Після того були підвищені акцизи на горілку на 20%, на коньяк на 17,6%, на кріплені вина – на 12%.

Також у експертному висновку до проекту постанови вказано, що індекс споживчих цін за друге півріччя 2016 року становив 119,2% проти 105,9%, що враховувався при розрахунку діючого розміру мінімальних цін.

«Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв», – йдеться у висновку урядових експертів.

2008 2017
Код виробів згідно з УКТЗЕД Опис товару Мінімальна ціна
за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень		 Роздрібна
ціна,
гривень		 Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень Роздрібна
ціна,
гривень
оптово-відпускна роздрібна оптово-відпускна роздрібна
2208 60, Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші 225 348,9 268,67 397,76
2208 70,
2208 90
2208 30 Віскі 570 750 608 799
2208 40 Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини 570 750 608 799
2208 50 Джин та ялівцева настоянка 570 750 608 799
2208 20 Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду:
коньяк (бренді) три зірочки 336,22 524,5 386,98 597,30
коньяк (бренді) чотири зірочки 352,24 549,5 412,85 645,17
коньяк (бренді) п’ять зірочок 384,29 599,5 495,95 692,60
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі 336,22 524,5 386,98 597,30
бренді ординарні, горілки виноградні 313,78 489,5 374,04 549,84
2206 Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями 247,26 385,75 289,67 450,15
2206 00 31 00

2206 00 51 00

2206 00 81 00

 Сидр і перрі (без додавання спирту) 28,47
Тільки зброджені напої, одержані в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додавання спирту) 28,47
2204 (крім…) Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л 33 37,00
2204 (крім…) Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л 42 45,00
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л 42 45
2204 10,… Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л 69,9 79,19
  1. Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, інших зброджених напоїв, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді) п’ять зірочок, бренді ординарного, горілки виноградної та інших спиртових дистилятів і спиртних напоїв різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об’ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 відсотків.
  2. Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю менше ніж 1 літр розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.
  3. Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю 1 літр та більше 1 літра розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.

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