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Армія зекономила менше відсотка на зимових куртках за 97 мільйонів

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Міністерство оборони України з 12 червня по 21 липня за результатами тендеру уклало п’ять угод про поставку курток на загальну суму 96,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 55 тис вітровологозахисних зимових курток першого виду 2017 р. в. за ТУ 14.1-134-00034022:2016 по 1 710-1 774 грн. Це трохи дорожче від торішніх цін, які різнились у межах 1 729-1 749 грн.

Сума нинішніх угод на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 97,61 млн грн.

  • ТОВ «Олтекс» Ганни Огаренко без конкурентів отримало найбільше замовлення на 15 тис курток за 26,61 млн грн.

У 2015 р. військовий прокурор Київського гарнізону вимагав від фірми повернути 1,30 млн грн. за неякісні літні костюми, поставлені військовій частині 3078 Нацгвардії. Суд не задовольнив позов через недоведеність претензій.

  • ПрАТ «Астра Люкс» без аукціону дісталося ще 17,75 млн грн. за 10 тис курток.

Його кінцевим бенефіціаром і директором є Ольга Сергєєва. Раніше вона була заступницею голови Солом’янської районної організації Партії регіонів, яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ) та екс-нардеп Максим Луцький.

Ілля Кротенко писав у газеті «Дзеркало тижня», що керівництво НАУ до 2014 р. змушувало студентів під страхом відрахування купувати форму від «Астра Люксу».

За даними ЗМІ, Сергєєва була реальною власницею ТОВ «Формстиль», яке разом з «Астра люкс» часто було єдиними учасниками тендерів на пошив одягу.

  • ТОВ «Абіт-Текс» Людмили Князєв і Романа Байка та ПОГ «Моноліт-Бізнес» ВОІ «Союз організацій інвалідів України» В’ячеслава Рябченка, Олександра Сітенка і Альберта Корнєєва поставлять по 10 тис курток кожне на однакову суму 17,73 млн грн.
  • Дніпровське ПП «Швейне об’єднання «Авітекс» Олександра Яцюти заплатять 17,10 млн грн. за 10 тис курток.

Спершу найдешевший «Авітекс» відхилили через «невиконання умов договору щодо терміну поставлених товарів більше одного разу». Йшлося про торішні договори від 11 квітня і 9 вересня, прострочення поставки за якими замовник нібито підтверджував актами приймального контролю якості. Переможцем за лотом обрали наступне за ціною ТОВ «Виробнича організація «Харків». Проте «Авітекс» через АМКУ довів, що поставив увесь товар вчасно. Адмінколегія постановила скасувати рішення про відхилення і визначення переможця. «ВО «Харків» теж скаржилось в АМКУ, вимагаючи відхилили «Авітекс», але не змогло довести свої претензії.

Також «Авітекс» подав позов у Господарський суд міста Києва проти Міноборони про захист ділової репутації і додав його до скарги. На початку липня за клопотанням відповідача строк розгляду спору був продовжений. Фірма не вперше судиться з Міноборони: у квітні вона стягнула 6,10 млн грн. заборгованості за літню форму.

Нагадаємо, раніше в липні армія замовила таких самих курток на 115,34 млн грн.

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