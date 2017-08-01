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Вільногірський ГМК замовив улюбленцям Журила самоскидів БелАЗ ще на 62 мільйони

01 Серпня 2017

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 26 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Імекс Мінералс» вантажних автомобілів на 61,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять сім нових кар’єрних самоскидів БелАЗ-7555В вантажопідйомністю 55 т не раніше 2012 року випуску із пробігом не більше 500 км по 8,79 млн грн.

Торік у Росії продавали чотири таких автомобіля 2014 року випуску без пробігу по 8,30 млн руб., або 3,24 млн грн. за тодішнім курсом.

Нещодавно комбінат замовив цій фірмі самоскиди БелАЗ-7547 не раніше 2007 р. в. по 4,95 млн грн., а іншій – БелАЗ-75473 не раніше 2011 р. в. із системою пожежогасіння та кондиціонером по 8,62 млн грн.

Як і тоді, ніяких сертифікатів чи інших документів на техніку надавати не вимагалось, тому точний рік випуску, стан і пробіг невідомі.

Половину вартості партії оплатять протягом трьох днів після заявки, фірма поставить товар протягом місяця, а решту оплатять протягом п’яти днів після поставки.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі у 82,00 млн грн.

ТОВ «Голекс» не допустили до аукціону через якусь невідповідність технічних, якісних і кількісних характеристик пропонованого товару, а ТОВ «Сервісний торгово-логістичний центр БелАЗ Україна» із дещо нижчою ціною відмовилось від підписання договору.

Дорожчим конкурентом було криворізьке ПП «Компонент Плюс» Валерія, Вадима і Дмитра Проноз, яким керує Олександр Шинкарьов. Вадим Проноза є депутатом Металургійної районної у місті Кривому Розі ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Власником столичної «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с. Чайки під Києвом. Із травня нею керує криворожець Віталій Кравченко.

За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників.

Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 868,30 млн грн.

Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 року порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та її контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».

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