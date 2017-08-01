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У Кличка дали чверть мільйона на підтримку не дуже популярного додатку для туристів

01 Серпня 2017

КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» КМДА 14 червня за результатами тендеру замовило ФОП Ложенко Олена Анатоліївна послуги з розробки прикладного програмного забезпечення на 279 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели з другої спроби, оскільки в першому тендері був неправильно визначений класифікатор.

Зі строком до 30 червня замовили створення та підтримку роботи безкоштовного туристичного мобільного додатку «Kyiv Mobile Guide», а саме підтримку версії 2.0. Вона матиме головне меню, аудіо-екскурсії, профіль користувача, сторінки локацій і маршрутів, розділи реєстрації, туристичної інформації та налаштувань із різними функціями тощо. За 7 500 грн. її розмістять у магазинах «Apple store» (IOS) та «Playmarket» (Android).

Зараз у магазині «Google Play» версія 1.1.2, котра була оновлена в січні 2016 року, має 1-5 тис установок і рейтинг три з можливих п’яти балів унаслідок шести голосів. Завантажила її туди компанія «Smart Solutions Group» – разом із додатком про готелі Дніпра та аналогічними гідами Харковом, Феодосією та низкою закордонних міст.

Ціна угоди на 0,1%, або 400 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиний конкурент ФОП Міндалін Євген Олексійович пропонував на 21% нижчу ціну, але не завантажив у строк документи переможця і був відхилений. У травні суперник виграв єдиний тендер КУ «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» на розробку веб-сайту за 7 375 грн.

Столичний турагент Олена Ложенко вперше отримала державний підряд. Наприкінці 2016 року вона без конкуренції виграла торги нинішнього замовника щодо просування київського туристичного порталу visitkyiv.travel у пошукових системах і соціальних мережах за 140 тис грн. та щодо утримання серверу і забезпечення роботи домену за 41 400 грн. Однак тендери застрягли на стадії повідомлення про намір укласти угоду.

Номер телефону Ложенко +380984558877 донедавна використовувало туристичне ТОВ «Флай Тревел» екс-нардепа Василя Гаврилюка. Він є співзасновником політичної партії «Третя сила» і ГО «Фундація конструктивних ініціатив «Третя Сила» разом із Віктором Рибаченко та Ігорем Найдою. Останній відомий як директор із персоналу ТОВ «Юрія-Фарм» Миколи Гуменюка і член опікунської ради БФ «Люди допомагають людям» Ольги Богомолець, що діє на платформі ГО «Громадський інформаційний простір».

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