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Свати Грицака купили 4 квартири невдовзі по його призначенні головою СБУ

01 Серпня 2017

Невістка та батьки невістки голови СБУ мають сім квартир, чотири з яких купили в один день, 18 грудня 2015 року, менш ніж через півроку після призначення Василя Грицака главою СБУ.

Про це свідчить витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ігор Драчук та Людмила Драчук є батьками Анни Грицак (на фото праворуч) – дружини Олега Грицака (на фото ліворуч), сина глави СБУ Василя Грицака. Олег Грицак із вересня 2016 працює начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Київської області.

Сват глави СБУ Ігор Драчук 18 грудня 2015 року оформив на себе в ЖК «Зелений острів-2» квартиру площею 73 кв м, а його дружина Людмила Драчук у тому ж будинку в той же день – одразу три квартири: площею 72 кв. м., 48 та 45 кв. м.

Квартири у стані «після будівельників» у в «Зеленому острові-2» продаються по 29 тис грн. за квадратний метр. Таким чином ці чотири квартири Драчуків могли коштувати від $263 тис.

На Ігоря Драчука з листопада 2013 року зареєстрована квартира на вулиці Сікорського, 1 у ЖК «Зелений острів» площею 80 кв. м. Зараз така нерухомість вже з меблями продається за $139 тис.

Дочка Драчуків, невістка глави СБУ Анна Грицак володіє двома квартирами. Перша розташована на столичному Печерську у житловому комплексі «Престиж холл», має площу 84 кв. м. Квартира набута Анною Грицак по договору міни у січні 2014. Зараз у цьому ЖК квартири з авторським дизайном продають по $3 тис за квадратний метр.

Також на Анну Грицак від листопада 2013 зареєстрована квартира неподалік Києва у с. Чайки в житловому комплексі «Чайка» на вул. Лобановського, 17 площею 50 квадратів. Нерухомість продається зараз у цьому ЖК по $1 тис за квадрат.

На Ігоря Драчука також зареєстровані три автомобілі, серед яких Mercedes-Benz ML 250 CDI 2013 року випуску, придбаний у січні 2015 року. Зараз таке вживане авто продається за $42 тис. дол.

Людмила Драчук із 2003 року зареєстрована як фізична особа-підприємець, консультує з питань комерційної діяльності. Ігор Драчук володіє рекламною агенцією «Рім», що спеціалізується на оформленні дозвільних документів на розміщення кіосків, літніх майданчиків, зовнішньої реклами, виготовляє кадастрові, топоплани та ін. За даними   YouControl, у 2012 році  рекламна агенція «Рім» була збитковою, але 2015 вийшла на прибуток до 10 тисяч гривень.

Рекламна агенція «Рім» значилася також як місце роботи невістки глави СБУ Анни Грицак. 2016 невістка Василя Грицака заробила 587 грн, і ще 19 тис. грн отримала державної та соціальної матеріальної допомоги.

Син очільника СБУ за минулий рік отримав зарплатні у прокуратурі 157 тис. грн. і ще $8,5 тис готівки. Ще $5 тис. готівкою задекларувала його дружина Олега Грицака.

Невістка Анна Грицак з 2008 по 2016 рік реєструвалася як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності «рекламні агентства», у грудні 2016 закрила ФОП.

Батько Анни Ігор Драчук також реєструвався як ФОП у 2006 році з основним видом діяльності «купівля та продаж власного нерухомого майна». Ігор Драчук закрив свій ФОП у грудні 2016 року.

Нагадаємо, торік в СБУ вирішили, що декларації співробітників відомства не можуть оприлюднюватись на сайті НАЗК. Відтак актуальні дані про доходи та майно підлеглих Грицака засекречені.

Нагадаємо, торік в СБУ вирішили, що декларації співробітників відомства не можуть оприлюднюватись на сайті НАЗК. Громадська організація Центр протидії корупції подала до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації з декларацій співробітників СБУ.

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