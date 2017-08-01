Новачок подолав третину мільярда на таємному ремонті траси на Вінниччині за 187 мільйонів

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 19 і 26 липня за результатами тендерів уклала чотири угоди з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» про поточний середній ремонт автодороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка на загальну суму 187,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують такі ділянки загальною протяжністю 9,4 км:

за 68,90 млн грн. – км 374+489 – км 377+376 довжиною 2,9 км по 23,87 млн грн./км,

– км 374+489 – км 377+376 довжиною 2,9 км по 23,87 млн грн./км, за 48,50 млн грн. – км 368+000 – км 370+700 довжиною 2,7 км по 17,96 млн грн./км,

– км 368+000 – км 370+700 довжиною 2,7 км по 17,96 млн грн./км, за 41,20 млн грн. – км 370+700 – км 373+000 довжиною 2,3 км по 17,91 млн грн./км,

– км 370+700 – км 373+000 довжиною 2,3 км по 17,91 млн грн./км, за 28,62 млн грн. – км 373+000 – км 374+489 довжиною 1,5 км по 19,22 млн грн./км.

В усіх договорах найбільше коштів відведено на влаштування покриттів з асфальтобетону типу А марки 1 та ЩМА-20. Проте кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни цих та інших матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на земляне полотно становить 10 років, на основу дорожнього одягу, цементобетонне покриття і мости – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб – рік, на розмітку фарбою – півроку.

Сума угод на шість відсотків нижча від загальної очікуваної вартості в 200,10 млн грн.

На двох тендерах конкурентом було лише ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» Галини Ставчанської, а на інших двох – ще й ТОВ «Альманах-2000» Сергія та Михайла П’ятковських із Вінниччини.

ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» не допустили до трьох аукціонів, бо залучений ним асфальтобетонний завод знаходився на відстані понад 500 км від місця надання послуг. На думку замовника, настільки віддалена доставка спричиняє неоднорідність ЩМАС та охолодження асфальтобетону.

Вінницька «СУПН «Автострада» заснована в кінці 2015 року португальською компанією «Цахаріас Інтернейшнл Проджектс» («Zacharias International Projects») німця Вальтера Цахаріаса. Усього з квітня переможець виграв тендерів виключно Вінницької САД на 351,86 млн грн.

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